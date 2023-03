Gasperini al Milan col titolarissimo: il ribaltone è clamoroso

Mister Gian Pier Gasperini potrebbe dire addio all’Atalanta e finire sulla panchina del Milan al posto di Stefano Pioli: ipotesi colpaccio

Ogni ciclo ha un inizio e una fine. L’Atalanta firmata Gian Piero Gasperini non sta attraversando un periodo semplice dal punto di vista dei risultati. Soltanto un punto conquistato nelle ultime tre partite, col quarto posto – occupato dalla Roma di Mourinho – ora distante 5 punti.

Una situazione frustrante senza dubbio, che alimenta il malumore del tecnico della ‘Dea’. L’allenatore di Grugliasco, come riferito da ‘Repubblica’, non è contento di alcune scelte prese dalla società bergamasca in estate durante il calciomercato. Il club lombardo, infatti, aveva deciso di non intervenire nel reparto difensivo, andando dunque contro alla volontà di Gasperini. Ciò, sempre secondo la fonte citata, starebbe dando vita a delle frizioni tra la guida tecnica e la proprietà americana. Motivo per cui non sarebbe affatto da escludere una separazione a fine annata, a maggior ragione se la squadra dovesse continuare a lasciar desiderare dal punto di vista dei risultati.

E dove potrebbe trasferirsi Gasperini dopo l’eventuale addio all’Atalanta? Ebbene il Milan è una pista da tenere in considerazione. Stefano Pioli, finora, ha deluso le aspettative in questa stagione, con Giroud e compagni che non sembrano essere usciti dalla crisi in cui sono piombati dal pareggio beffa contro la Roma a San Siro. Il tecnico emiliano ha perso credito e questo è sotto gli occhi di tutti. Non a caso, numerosi tifosi rossoneri vorrebbero interrompere il rapporto, mettendo in atto un cambio della guardia in panchina.

Calciomercato Milan, Gasperini per il dopo Pioli: può portarsi Lookman

Che Gasperini possa rappresentare il profilo giusto per dare seguito al progetto del ‘Diavolo’ è fuori discussione. Il classe ’58 è molto abile a lavorare con i calciatori più giovani e in carriera è riuscito a valorizzare diverse pedine interessanti.

A questo proposito, uno che dal suo approdo a Bergamo ha beneficiato della presenza di Gasperini è Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano – valutato intorno ai 40-45 milioni di euro – si è reso protagonista di un girone d’andata in Serie A da incorniciare. Prestazioni sontuose, assist e tanti gol. Se Gasperini dovesse davvero raccogliere l’eredità di Pioli al Milan, potrebbe provare a portare a Milano proprio Lookman. A maggior ragione qualora abbandonasse la nave rossonera Rafael Leao, il cui rinnovo è tutt’altro che scontato.