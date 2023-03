Marotta ha deciso: Dumfries via solo ad una condizione

Marotta ha preso una decisione davvero difficile da portare avanti. Dumfries infatti potrebbe andare via, sì, ma solo ad una condizione

Un dirigente del suo calibro sa sempre cosa fare e quando farlo. E anche in un clima decisamente poco disteso come quello nerazzurro non ha mai spesso di applicare questa proficua ideologia.

L’operazione di mercato che verrà descritta a breve riguarda proprio questo suo metodo di approccio professionale. L’alba di un nuovo giorno ha svelato una nuova trattativa da parte dell’Inter.

Trattativa per il momento ancora poco chiara, ma sicuramente in procinto di diventare di facile comprensione per tutti. Il dirigente conosce molto bene l’ambiente bianconero, avendoci militato per parecchi anni.

Questa sua incredibile conoscenza gli è tornata utile anche a Milano. Andando con ordine, il dualismo in questione riguarda Denzel Dumfries e un altro giocatore appartenente proprio alla Juventus.

Infatti il terzino olandese è ad un passo dall’addio ai nerazzurri. Uno scenario che in molti si aspettavano da mesi, ma che non pensavano potesse giungere in maniera così puntuale. La situazione del giocatore è molto complicata.

Dai piani alti trapela che l’opzione migliore tramite la quale lasciarlo partire è quella di avere un ritorno economico immediato. Niente scambi o prestiti annuali dunque. Rientrare nell’investimento impiegato è una priorità da soddisfare per forza di cose.

Per questo motivo il piano di Marotta è ben chiaro. In caso di mancanza di un’offerta seria per il giocatore degli Orange potrebbe ricorrere ad un piano B davvero sfizioso. Cosa che, eventualmente, andrebbe a risanare le mancanze di un altro reparto.

La pedina ideale è una vecchia conoscenza di Marotta, il quale giustamente vorrebbe sfruttare al meglio questa proficua sinergia. Alternative ce ne sono, ma fare all-in su di lui sembra la situazione più logica ad oggi.

Marotta scarica Dumfries: ecco in che modo

Marotta ha deciso di scaricare Dumfries in maniera decisamente poco ortodossa. Il giocatore infatti potrebbe partire solo per soldi. Ma in caso di mancanza di un offerta degna di questo nome le sue idee sarebbero altre.

Vorrebbe infatti puntare su Kean, il quale presenta lo stesso valore di mercato di Dumfries. Sarebbe dunque una sorta di “innesto” di valore identico, ma dal tasso tecnico decisamente elevato. Specie se si considera il recente esercizio del diritto di riscatto da parte della Juve.

La situazione in questione è davvero difficile da decifrare, ma sembra che il piano dell’Inter ruoti tutto attorno a queste due figure.