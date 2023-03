Flop e rivoluzione PSG: sorride Allegri, il cambio è imminente

La grande, ennesima disfatta del club parigino in Europa costringerà la presidenza ad un’altra grande rivoluzione interna partendo dall’esonero di Galtier

La strapotenza francese del PSG costellata da fuoriclasse di livello assoluto come Messi e Mbappé – senza considerare Neymar, infortunato – non è bastata a perforare la solidità del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per i parigini si tratta dell’ennesima grande disfatta in Champions League. Una maledizione che va avanti da troppo tempo e che non trova nelle carenze d’organico una valida scusante.

Buona parte delle responsabilità vanno associate al tecnico Christophe Galtier, colpevole di non riuscire a dare quel tocco di sostanza necessaria a far imporre una delle rose più forti in assoluto anche nel quadro europeo. Chiaro è che l’obiettivo della vittoria in Ligue 1 resta a portata di scarpino, ma per un tecnico del suo calibro le ambizioni devono salire notevolmente. Così la dirigenza del PSG potrebbe seriamente valutare una rivoluzione, partendo proprio dalla panchina.

Galtier a casa, il PSG è nelle mani dell’erede

Nei prossimi giorni il presidente Al-Khelaifi avrebbe programmato una riunione a livello dirigenziale per comprendere quale possa essere la strada giusta per il futuro del suo club. L’esonero potrebbe arrivare anche immediatamente, lasciando la guida tecnica nelle mani di Thomas Tuchel. Un ritorno gradito, se non fosse che alle sue spalle aleggia anche il nome di Massimiliano Allegri.

Ora più che mai il PSG ha bisogno di una guida che funga da collante nello spogliatoio e tragga da ciascuno dei singoli il meglio di sé. Con un’impostazione tattica ben precisa, Allegri potrebbe risollevare le sorti di una squadra tutt’altro che perfetta. Ovviamente ci sarebbe da attendere almeno la fine della stagione, nel tentativo di comprendere quale sarà il destino del tecnico toscano tra le file della Juventus.