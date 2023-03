Doppio colpo grazie a Vlahovic: piange pure Conte

Il calciomercato della Juventus passerà dal futuro di Dusan Vlahovic: il piano per il doppio colpo bianconero è folle

Questa sera la Juventus torna in campo e lo fa per uno dei match più delicati del finale di stagione bianconero.

La sfida al Friburgo, per l’andata degli ottavi di Europa League, può dire tanto del presente della squadra di Allegri ma soprattutto del futuro. Perchè proseguire il cammino europeo significherebbe accogliere nuovi introiti, destinati poi ad arricchire la rosa dell’allenatore livornese nella prossima stagione. Valutazioni in corso, tra le quali rientra pure Dusan Vlahovic. L’addio del serbo nell’ultima sessione di calciomercato è ventilato con forza, salvo poi non concretizzarsi: ogni discorso sarà rimandato all’estate che incombe. E la cessione di Vlahovic, adesso, dopo una serie di prestazioni quasi demoralizzanti, pare quasi inevitabile. 80-90 milioni la richiesta che la ‘Vecchia Signora’ farà ai top club interessati alla punta classe 2000 che, in questa stagione, ha collezionato 10 gol e 4 assist in 24 apparizioni tra Serie A e coppe europee. La partenza di Vlahovic aprirebbe ad una piccola grande rivoluzione, perchè con il tesoretto incassato la dirigenza juventina andrebbe non solo a sostituire la punta ma anche a rinforzare un altro reparto che necessiterà di almeno un intervento di peso: il centrocampo. Addio quasi sicuro, a zero, a Rabiot. Paredes tornerà a Parigi dopo il deludente prestito torinese, ed ecco quindi che uno dei nomi che già da mesi è stato avvicinato ai colori bianconeri può tornare ad essere quello di Rodrigo de Paul. L’argentino non è più una prima scelta per l’Atletico Madrid e, secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il club piemontese sarebbe pronto a spingere sull’acceleratore per regalarlo in estate ad Allegri. Oltre al centrocampista campione del Mondo, come detto, arriverebbe anche un grande attaccante per rimpiazzare Vlahovic.

Non solo de Paul: Juve show, stella dalla Premier

Ed il profilo che intriga la Juventus arriverebbe direttamente da Londra, con Conte letteralmente scippato.

Il brasiliano Richarlison ha firmato un contratto quinquennale la scorsa estate con il Tottenham. La sua avventura agli ordini dell’allenatore salentino, però, non è andata secondo i piani e dopo la recente eliminazione dalla Champions per mano del Milan, in casa ‘Spurs’ è partita l’idea di cedere per rilanciare subito il progetto, in vista del prossimo anno. Potrebbe rientrarvi proprio il brasiliano che alla Juve piace tanto e che da Torino riterrebbero il perfetto sostituto di Vlahovic, per l’attacco di Allegri.