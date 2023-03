Dzeko molla l’Inter ma resta in Serie A: lo scenario

Il calciomercato sembra già prendere forma, nonostante la stagione si appresti ad entrare nella sua fase cruciale.

Nonostante la stagione si appresti ad entrare nella sua fase più calda, ci sono società già attive nella programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo l’Inter che, nonostante il futuro incerto di Simone Inzaghi, è intenzionata a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Oltre ai possibili nuovi innesti per rinforzare la rosa, i nerazzurri pensano anche alle cessioni. Uno dei calciatori che potrebbe salutare Milano è Edin Dzeko, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno. Su di lui, hanno già messo gli occhi molte squadre di Serie A.

Dzeko via, la Serie A si fa sotto: in tre su di lui

Chi può dire addio è Edin Dzeko, attaccante bosniaco classe 1986. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, nonostante una grande stagione che lo vede a quota 11 reti realizzate in 35 gare disputate, non sembrano esserci novità per quanto riguarda un possibile rinnovo. Proprio per via della situazione contrattuale, molte società sembrano intenzionate a fare sul serio. Fiorentina, Monza e Torino, infatti, lo hanno messo nella propria lista, soprattutto qualora il rinnovo non arrivasse ufficialmente. Le tre società vorrebbero inserirlo in rosa per aumentare il tasso tecnico offensivo, oltre che ad aggiungere esperienza importante. Il calciatore, dopo tanti anni passati in Italia con Roma e Inter, potrebbe decidere di proseguire nel campionato nostrano la propria carriera. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Fiorentina, Monza e Torino pronte a contendersi il “Cigno di Sarajevo“.