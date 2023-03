“Te la sei cercata”: Donnarumma sotto attacco, cosa sta succedendo

Il Paris Saint Germain non riesce a superare l’ostacolo Bayern Monaco, trovando l’eliminazione dalla Champions League.

Niente da fare per il PSG, che non riesce a superare l’ostacolo Bayern Monaco. Per i francesi, quindi, termina il percorso in Champions League.

Ovviamente sono arrivate molte critiche alla squadra per via di questa eliminazione, che ha visto i tedeschi del Bayern Monaco imporsi con un complessivo 3-0 tra andata e ritorno. Questa eliminazione mette sempre più in bilico la posizione del tecnico Galtier ma non solo. Anche Gianluigi Donnarumma, infatti, potrebbe lasciare Parigi al termine della stagione. Il portiere azzurro non sta disputando una grande stagione, e dopo la gara di ieri i social si sono completamente scatenati.

Donnarumma sotto accusa: “Te la sei cercata”

Come detto, Gianluigi Donnarumma è finito sotto accusa sui social, con i tifosi che non lo hanno risparmiato.

“Te la sei cercata”, “sicuri che sia il migliore al mondo?” sono solo alcuni dei messaggi che hanno invaso i social, e che vedono il portiere della nazionale al centro della discussione. Vista la stagione negativa svolta fin qui, Donnarumma, in accordo con la società, potrebbe decidere di lasciare Parigi al termine della stagione. Qualora ciò si verificasse, per il portiere potrebbe presentarsi l’occasione di un ritorno nel nostro campionato. La Juventus, infatti, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi, e potrebbe cercare di imbastire una trattativa con il PSG se le cose non dovessero cambiare. La cosa certa è che la situazione sta diventando pesante per il classe 1999, oramai sempre più sotto attacco.

La maledizione di #Donnarumma: se ne va e il #Milan vince lo scudetto, diventa titolare e il Milan in Champions fa meglio del suo PSG. Qualcuno lo cambierebbe con Maignan? Ancora sicuri che sia “il miglior portiere del mondo”? pic.twitter.com/dVM0tYvOHJ — Franco Arturi (@Arturifra) March 8, 2023

Te la sei un po cercata #Donnarumma.

Mai voltare le spalle al club più importante del mondo.

Ma va benissimo così.

🔴⚫️#tottenhamvsmilan pic.twitter.com/AgfEkjj9Mf — Milan memories (@MemoriesMilan) March 8, 2023

Paris France 🇫🇷#Donnarumma is not an elite goalkeeper, no matter how much the club's communication department has tried to make us believe otherwise, the constant mistakes of the Italian goalkeeper leave them portrayed and exposed. @PSG_inside pic.twitter.com/AJwfm2Hvl6 — Malanga News Sports 45 (@DjMalanga) March 9, 2023

Sinceramente mi interessa sempre meno quello che riguarda Donnarumma. Alla fine uno raccoglie quello che ha seminato. — Stefano R🔴SSONER⚫ (@StefanoVerbania) March 9, 2023

Io veramente non ricordo come era avere Donnarumma in porta.

Ma non mi dimenticherò mai @mmseize 🥰🥰🥰 — Albert (@AlbertMotta82) March 9, 2023