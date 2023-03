Tomori-bis: il prossimo colpo a sorpresa di Maldini e Massara

Nuovo possibile colpo “alla Tomori” per il Milan di Maldini e Massara: un nome torna nel mirino per l’estate

Tottenham–Milan dal campo al calciomercato: dopo il confronto in Champions League, le due società potrebbero nuovamente incrociarsi nella prossima estate in sede di mercato.

A prescindere dalla permanenza o meno di Conte e Pioli. Per il club rossonero, infatti, potrebbe tornare di moda il nome di Tanganga. Il difensore sta trovando pochissimo spazio negli Spurs ed è stato seguito da Maldini e Massara già nell’ultima sessione invernale. Il classe 1999 potrebbe diventare il prossimo colpo alla Tomori e Kalulu: un profilo giovane e di prospettiva che sta trovando poco spazio in una big europea, ma con del potenziale da sfruttare in casa rossonera. “Proverò a rispondere in modo generico per quanto riguarda il Milan su Tanganga. I club di Serie A stanno guardando parecchio in Premier League, ad esempio com’è successo con Dzeko, Smalling… Oppure Tomori, che credo sia l’esempio migliore: non giocava al Chelsea, è andato al Milan ed è tornato in Nazionale. Quindi credo che sia normale per i big club italiani di guardare in Inghilterra per vedere se ci sono giocatori che fanno al caso loro”: l’agente del calciatore, negli scorsi mesi, ha aperto così.

Calciomercato Milan, torna di moda Tanganga

Nella prossima estate il Milan potrebbe così tornare all’assalto di Tanganga. E senza la resistenza del Tottenham.

Il 23enne ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e la dirigenza degli Spurs potrebbe aprire ad una cessione in prestito con opzione futura di riscatto in favore dei rossoneri. Dal campo al mercato: occhi puntati anche sull’asse Milano-Londra.