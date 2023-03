Il Milan ha finalmente trovato l’esterno destro e arriva dalla Serie A

Il Milan di Stefano Pioli sembrerebbe finalmente aver trovato l’esterno destro per la prossima estate di calciomercato: stiamo parlando di Riccardo Orsolini, attaccante di fascia del Bologna

Il Milan di Stefano Pioli, nelle ultime quattro stagioni, ha vissuto dei momenti decisamente differenti.

Dopo il lockdown infatti, la squadra rossonera ha avuto una crescita esponenziale che l’ha portata a sfiorare la zona Champions in quella stagione e a candidarsi, per la successiva, come una delle rivali di maggior rilievo dell’Inter per la lotta scudetto. Cosa che è avvenuta fino a marzo, quando poi i nerazzurri hanno preso il largo complice anche un derby dominato ai danni dei cugini. Lo scorso anno invece, l’apoteosi. Il Milan ha infatti battuto in volata proprio l’Inter ed è tornato campione d’Italia dopo undici anni. Un successo incredibile che ha portato fino a questa annata, fatta di alti e bassi per il Diavolo. Tutti questi momenti sono stati però contraddistinti da un fattore: l’assenza di un’ala destra realmente affidabile nel modulo di Pioli. Sono stati tanti i giocatori ad alternarsi, ma il Milan non ha mai davvero trovato la quadra. Nella prossima estate di calciomercato però, potrebbe esserci la svolta con i meneghini che avrebbero messo nel mirino il profilo di Riccardo Orsolini, stella del Bologna.

Calciomercato, il Milan ha scelto Orsolini per la fascia destra

Le ultime settimane di fuoco disputate dall’ex giocatore dell’Ascoli sembrerebbero aver convinto definitivamente il Milan della possibilità di portare a Milano Riccardo Orsolini. Il classe 1997, precedentemente di proprietà anche della Juventus, pare finalmente aver fatto il vero e proprio salto di qualità ed è pronto per il passo in una big.

La valutazione che fa il Bologna non è bassa, non inferiore ai 20 milioni di euro, considerando anche il contratto a breve scadenza di Orsolini, che terminerà nel 2024.