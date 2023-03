Impresa rossonera, Conte battuto: il Milan vola ai quarti di finale

Impresa del Milan che, grazie al pareggio di Londra, strappa il pass per i quarti di finale di Champions League.

La squadra di Stefano Pioli ha mostrato grande carattere, fornendo una prova importante. Ha sofferto il giusto, creando non pochi pericoli alla retroguardia della squadra di Antonio Conte. Grazie alla vittoria per 1-0 maturata a San Siro, e al pareggio odierno, i rossoneri entrano ufficialmente nelle migliori otto squadre d’Europa.

Il Milan vola agli ottavi: venerdì sorteggio a Nyon

Come detto, al Milan basta la rete realizzata nella gara d’andata per approdare ai quarti di finale di Champions League.

Il Tottenham di Antonio Conte, nonostante gli assalti tentati nel finale, non riesce a scardinare la difesa rossonera, che si è resa protagonista di una grande prestazione. Il nervosismo in casa degli Spurs, ha portato Romero ha compiere un fallo che gli costa il secondo giallo, lasciando di fatto la squadra in inferiorità numerica per l’ultimo quarto d’ora di partita. Grande festa per i rossoneri che, venerdì 17 marzo a Nyon, scopriranno l’avversario per i quarti di finale.