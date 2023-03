La Juventus non ha più speranze: la decisione di Rabiot

Adrien Rabiot ha già deciso il suo futuro: la Juventus dovrà così monitorare nuovi profili in vista della prossima stagione

Il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, è pronto a fare le valigie. Il suo contratto è in scadenza a giugno: la sua storia d’amore è ormai arrivata ai titoli di coda. Allegri ci ha puntato davvero tanto in queste stagioni, ma ora andrà via a parametro zero.

Come svelato dal portale 90min. sulle tracce del centrocampista della Juventus ci sarebbero i top club della Premier, come Tottenham, Liverpool e Manchester United, pronti al colpo a parametro zero. Già nella scorsa estate è stato ad un passo dai Red Devils per poi optare nella scelta di continuare il suo percorso in bianconero: “Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Inghilterra nella mia carriera”. Il rinnovo con i bianconeri non è arrivato e sarà addio al termine della stagtione. Massimiliano Allegri ha sempre puntato sulle sue qualità, ma ora la dirigenza torinese dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo. Ora in estate ci sarà l’addio a parametro zero: tante big della Premier League potrebbero preparare l’assalto decisivo in ottica futura.

Juventus, Rabiot verso l’addio: colpi in casa bianconera

Sarà un’estate alquanto movimentata per il club bianconero, che è sempre alla ricerca di nuovi profili interessanti. Il centrocampista francese darà il massimo fino al termine della stagione per poi accettare la migliore richiesta di uno tra i top club della Premier League.

La Juventus è già al lavoro per assicurarsi centrocampisti di livello internazionale per affrontare al meglio le prossime stagioni. Il futuro dei bianconeri girerà intorno ai profili di Fagioli e Miretti, che incarnano alla perfezione il senso d’appartenza di questi colori. Giocatori italiani, giovani, pronti a ritagliarsi uno spazio importante anche a livello internazionale portando di nuovo in alto la Juventus.