Ritorno con sorpresa per Conte: “Ottima soluzione”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, sta riflettendo sul proprio futuro in Inghilterra, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

Il tecnico ex Juventus e Inter, infatti, potrebbe decidere di lasciare gli Spurs in estate. Gli inglesi, attualmente al quarto posto in Premier League, si stanno giocando la qualificazione alla prossima Champions League, fattore che potrebbe essere determinante per la permanenza del tecnico che, ricordiamo, vedrà scadere il proprio contratto a giugno. Al momento non si hanno notizie in merito ad un possibile rinnovo e, qualora decida di salutare definitivamente il club londinese, potrebbe decidere di fare ritorno in Italia.

Conte verso l’addio, la Roma ci pensa: “Ottima soluzione”

In caso ciò si verificasse, l'ex commissario tecnico della nazionale potrebbe decidere di tornare in Italia, più precisamente alla Roma.

In caso ciò si verificasse, l’ex commissario tecnico della nazionale potrebbe decidere di tornare in Italia, più precisamente alla Roma. I giallorossi, infatti, stanno valutando il futuro di José Mourinho, non certo della permanenza nella capitale. Proprio su un possibile approdo di Conte ai giallorossi, si è espresso il giornalista Stefano Agresti ai microfoni di Radio Radio, dichiarando che “Conte, se decide di lasciare il Tottenham, come pare deciso, è possibile che rientri in Italia. Potrebbe anche essere la Roma la prossima destinazione, ma è un allenatore molto esigente. È un grande tecnico, un po’ rompiscatole in stile Mourinho, ma sarebbe un’ottima soluzione”. Insomma, la Roma sembra cautelarsi in caso di addio allo special one, con Conte che sembra definitivamente pronto a riabbracciare la Serie A.