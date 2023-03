De Ketelaere addio, c’è lo scambio col pupillo di Maldini

Il talento belga proprio non ingrana: Maldini accarezza l’idea di uno scambio con un giocatore già seguito 3 anni fa

Gli si è dato del tempo, lo si è coccolato, protetto dalle critiche, perfino i compagni – leggi Giroud – sono arrivati in suo soccorso, ma per ora tutto è stato inutile: Charles De Ketelaere proprio non riesce a dare un segno tangibile della sua presenza in campo. Un qualcosa che almeno giustifichi parzialmente i 35 milioni – bonus inclusi – spesi per il suo cartellino la scorsa estate.

L’ex Bruges è rimasto fermo al pur rimarchevole assist fornito nella gara di San Siro contro il Bologna, quando ancora si andava allo stadio a maniche corte. Era il 28 agosro del 2022, ma sembra una vita fa. Da lì, il buio. Né un gol, né un’altra assistenza per i compagni. Dalle parti di Milanello l’esercizio della pazienza ha raggiunto livelli da monaci buddhisti, ma ora Paolo Maldini sembra aver preso la sua decisione. Anche perchè l’idea partotita dal dirigente prevederebbe l’arrivo di un vecchio pupillo, uno seguito quando il Milan ancora doveva ingaggiare Stefano Pioli alla guida della squadra.

De Ketelaere, idea scambio per Dani Olmo

Parliamo della finestra estiva del 2019-20, quando il club rossonero si era affidato a Marco Giampaolo alla guida tecnica, salvo poi esonerare l’allenatore abruzzese dopo poche gare. I due grandi nomi che circolavano per la tre quarti meneghina erano Angel Correa dell’Atletico Madrid e Dani Olmo, il prodotto della cantera del Barcellona finito misteriosamente alla Dinamo Zagabria. Maldini le provò tutte, andando vicino soprattutto all’arrivo dell’argentino, ma poi non se ne fece nulla. Nel gennaio del 2020, con Pioli già subentrato, la beffa: Dani Olmo firma per il Lipsia e tanti saluti all’estroso iberico.

Ora che il contratto del calciatore spagnolo scade nel 2024, e con la trattativa per il rinnovo che procede a rilento, si aprono nuovi scenari. Il portale tedesco ‘Fussballtransfers.com‘ lancia l’allarme sul possibile addio di Olmo. Che, per inciso, ha capito che prospettive di successi e trofei sono quanto meno difficili da raggiungere nel club teedsco. Che sembra più che altro un laboratorio, seppur splendido, che prepara i futuri big al loro acquisto da parte dei top club europei. Il Milan vorrebbe riprovarci, mettendo sul piatto il suo genio incompreso, aggiugendo un conguaglio cash all’operazione. La prospettiva è affascinante, ma c’è da battere la concorrenza delle squadre spagnole e inglesi, che già hanno annusato il possibile colpaccio a costi non impossibili.