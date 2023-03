“50 milioni”: Conte di nuovo in Serie A, destinazione a sorpresa

Mister Antonio Conte può lasciare il Tottenham nei mesi a venire e non è da escludere un ritorno in Serie A: arriva l’annuncio in diretta

Questa Antonio Conte e il suo Tottenham hanno una sola possibilità: vincere. Soltanto così gli ‘Spurs’ riusciranno ad eliminare il Milan e prendersi i quarti di finale della Champions League. Ma passare al turno successivo della massima competizione europea, ovviamente, non basterebbe a garantire la permanenza del tecnico salentino sulla panchina londinese.

Il contratto di Conte, come noto, è in scadenza giugno 2023. Il rinnovo appare alquanto incerto, visto che l’allenatore classe ’69 desidera ardentemente conquistare trofei. Inoltre, i recenti problemi di salute potrebbero spingerlo ad optare per un ritorno in Italia. Ma dove? Sul tema in questione si è soffermato il noto giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Credo che nessuna società in Italia possa permettersi un biennale da 10 milioni di euro per un tecnico. Ragioniamo per assurdo e pensiamo che Conte venga a lavorare gratis. Comunque vuole vincere, quindi serve investire sul mercato“.

Biasin a Tv Play su Conte: “Può tornare in Italia anche solo per stare con i suoi affetti”

Ma chi può davvero spendere una somma importante per accontentare l’esigente Conte? “Forse il Milan ha 50 milioni da mettere sul mercato, ma forse. Le altre no. Magari anche la Roma, può essere che Conte non vada in una delle solite tre squadre italiane. Però faccio fatica ad immaginarlo alla Roma“.

Biasin aggiunge: “Conte non sta affrontando un bel momento. Ha perso uno dei suoi collaboratori più cari, ossia Ventrone. In più ha problemi fisici, di conseguenza sta facendo delle riflessioni sul suo futuro. Ed è possibile, magari, che decida di tornare in Italia anche solo per stare vicino ai suoi affetti“. Insomma, il ritorno del trainer salentino in Serie A è uno scenario da prendere in considerazione. E le sorprese sono sempre dietro l’angolo.