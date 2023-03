Il grande ex fa spesa in Italia: pronto il blitz per Brozovic

Questo grande ex è pronto a fare la spesa in Italia. Questa volta i Materassai di Madrid vogliono rivolgersi all’entourage di Brozovic

L’allenatore in questione conosce molto bene il calcio italiano. Sia in qualità di giocatore che in qualità di allenatore, con il Bel Paese il tecnico argentino ha sempre avuto un certo feeling.

E non lo ha mai nascosto, anzi. La sua biografia professionistica parla per lui, così come tutte le dichiarazioni rilasciate a ritroso negli ultimi anni. Si sta parlando di una figura che nel calcio moderno è nota a tutti, grandi e piccini.

Il profilo in questione è quello di Diego Pablo Simeone, che sembra voler tornare in Italia con carta e penna ben saldi tra le sue mani. Non era mai stato nascosto un interesse per i calciatori militanti in Serie A da parte sua.

Tra l’altro l’interesse in questione si è ricongiunto proprio su una vecchia conoscenza dell’ambiente nerazzurro. Nell’annata 1997-1999 ha militato proprio con i nerazzurri. Conosce bene l’ambiente, e sa bene quali sono i giocatori più appetibili.

Su tutti c’è Marcelo Brozovic, centrocampista croato attualmente di proprietà dell’Inter. In passato sembrava che ci fosse solamente il Tottenham a bussare alla sua porta. Ma l’improvvisa irruzione dell’Atletico Madrid ha scombussolato un po’ gli animi.

Per prelevare il giocatore non ci potrebbero essere chissà quali problemi. A confermarlo è anche il sito di Fichajes, che dalle parole espresse fa trasparire una certa fiducia in virtù di questa trattativa.

Il centrocampista croato farebbe davvero comodo ad un organico come quello spagnolo, considerando la mancanza di un interprete di questo tipo. E visti gli scossoni con la dirigenza potrebbe essere benissimo una trattativa plausibile.

Ma qual è il metodo che l’Atletico ha scelto per sondare il terreno a Milano? Nessuno se lo aspetterà mai: ecco perché.

Simeone indaga su Brozovic: ecco come arrivare al giocatore

Il metodo migliore per arrivare a Brozovic potrebbe essere quello di impiegare una “pedina” per rendere la proposta in questione più vantaggiosa. Il giocatore è aperto al trasferimento, e dall’altra parte l’Inter sembrerebbe essersi arresa a questa evidenza.

L’ideale sarebbe quello di inserire nella trattativa in questione Saul Niguez. Il centrocampista spagnolo a Londra non ha fatto faville. Dei ritmi meno estenuanti come quelli italiani potrebbero dunque giovare alle sue qualità.

Si tratta di un giocatore di assoluta qualità, che ai nerazzurri potrebbe fare decisamente comodo malgrado le caratteristiche diverse rispetto al croato. Seguiranno comunque aggiornamenti.