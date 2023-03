Sorpresa Conte, può dire addio: “La verità sul ritorno in Italia”

Il tecnico del Tottenham, prossimo alla sfida di Champions contro il Milan, potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Serie A con grandi difficoltà

Manca poco più di un’ora alla grande sfida di ritorno degli ottavi di finale tra Tottenham e Milan, con la supersfida tra Antonio Conte e Stefano Pioli. Il tecnico degli ‘Spurs’ è chiamato a ribaltare il risultato dell’andata, ma quel che maggiormente preoccupa l’ambiente è la sua precaria posizione in panchina da qui al termine della stagione sportiva.

“È in ripresa ma non ancora al cento per cento. L’importanza della gara è data dal fatto che sarà in panchina, a differenza di altre gare. Ha una grande voglia di continuare questo percorso, la sua presenza dimostra le sue priorità“, ha dichiarato il giornalista Luca Bianchin ospite della trasmissione in streaming su ‘TvPlay‘.

Bianchin rivela: “Conte in Serie A? Difficile”

“Questa mattina si leggeva sul Times che Pochettino fosse disposto a tornare, ma un addio anticipato di Conte non è affatto nei pronostici. A fine stagione potrebbe arrivare l’anno sabbatico, anche se la vedo comunque difficile“, ha poi aggiunto il giornalista.

“L’Italia resta la dimensione ideale di Conte, resta da capire dove potrebbe allenare in Serie A. La situazione economica di molti club lascia pensare che non ci siano le condizioni per ingaggiare uno come lui, visto che ha ricevuto sempre offerte importanti sul mercato. Potrebbero esserci ancora degli scout inglesi sul suo profilo“, ha poi concluso Bianchin.