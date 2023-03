Mourinho-Roma, c’è aria d’addio: in arrivo Tuchel più un altro rinforzo

Il tecnico tedesco potrebbe raccogliere l’eredità dello ‘Special One’ in caso di suo addio a giugno. In aggiunta può arrivare anche un centrocampista da sogno

La sconfitta di Cremona è solamente un brutto e lontano ricordo. La Roma di José Mourinho è tornata finalmente a gioire e lo ha fatto regalandosi tre punti d’oro che mantengono ancor più vivo il loro sogno Champions.

Grazie alla vittoria dell’Olimpico’ di soli due giorni fa contro la Juventus, impreziosita anche dal ko esterno del Milan contro la Fiorentina, i giallorossi sono così riusciti a posizionarsi al quarto posto della griglia generale di Serie A Tim. Già 47 i punti racimolati sin qui dalla squadra di José Mourinho che, contro tutto e tutti, sta comunque svolgendo un ottimo lavoro sulla panchina della Roma. Per quanto possa piacere o meno infatti, tralasciando quel gioco spumeggiante che non si è ancora visto e, probabilmente, non si vedrà se non in alcuni singoli episodi, lo ‘Special One’ è comunque riuscito nell’intento di donare un po’ più di consapevolezza alla propria squadra.

Lo si è notato anche nelle scorse gare casalinghe col Verona e, per l’appunto, contro i bianconeri dove la ‘Lupa’ è andata in seria difficoltà ma, nonostante questo, ha saputo resistere agli assalti avversari ed è poi riuscita ad uscire dal difuori del terreno di gioco con i tre punti (mantenendo anche la porta inviolata). Segnali che, quindi, fanno ben comprendere quanto questa squadra stia assimilando sempre più i concetti del proprio allenatore. Altra parentesi poi, quello di Mourinho è un nome che è stato accostato recentemente anche all’Inter. Nelle scorse settimane, non a caso, si è vociferato di un suo possibile addio a fine stagione. Restano diversi, perciò, i nomi con cui Tiago Pinto e i suoi si starebbero cautelando in caso di partenza del tecnico portoghese e, tra questi, occhio anche a quello di Tuchel che, qualora dovesse approdare nella Capitale, potrebbe finire per portarsi un suo vecchio ‘fedelissimo’.

Calciomercato Roma, in caso d’addio di Mourinho si pensa a Tuchel: assieme a lui può arrivare Kovacic

Nonostante José Mourinho e la Roma abbiano un contratto che li veda legati assieme sino a giugno 2024, lo ‘Special One’ potrebbe finire per fare le valigie anzitempo. Al suo posto, è emerso fuori che tra i papabili candidati per poter raccogliere la sua eredità ci sia anche Thomas Tuchel.

Il tecnico tedesco è rimasto alla guida del Chelsea sino allo scorso settembre, dove gli è poi subentrato Graham Potter a campionato in corso. In quella parentesi, Tuchel ha condiviso il proprio percorso assieme a Mateo Kovacic: storico centrocampista, da sempre al centro del progetto della Nazionale croata, che ha militato anche in Italia tra le file dell’Inter. In caso d’addio di Mourinho quindi, e qualora Tuchel dovesse essere seriamente il prescelto da parte di Tiago Pinto e dell’intera dirigenza giallorossa per sostituire il portoghese, anche l’attuale numero 8 dei ‘Blues’ – che non è mica al centro del progetto londinese – potrebbero finire per mettere piede in quel di Roma una volta per tutte.