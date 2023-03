Plusvalenze Juve, svolta clamorosa: nessuno ci sperava più

Il caso delle plusvalenze Juve ha portato con sé una svolta a dir poco clamorosa. Tutti avevano perso le speranze, oggi c’è un nuovo motivo

Il caos che negli ultimi mesi ha afflitto i bianconeri potrebbe finalmente essere giunto ad una conclusione positiva. Un lieto fine nel quale nessuno sembrava più credere. Ma si sa, la speranza è sempre l’ultima a morire.

A livello cronologico bisogna fare riferimento all’ultima sentenza emessa dal collegio della prima sezione del Tar della regione Lazio. Ciò che è accaduto di recente presenta infatti una svolta che ha dell’incredibile.

Il sito di Calciomercato.it riporta che il ricorso effettuato dalla squadra bianconera è stato accolto. Ricorso che, come è doveroso ricordare, è stato presentato a sfavore della Figc e della Covisoc da parte della procura Figc.

Con questo procedimento ci potrebbero essere possibilità di difesa molto più concrete. Quanto emerso dagli sviluppi recenti obbliga i due organi citati in precedenza a depositare in difesa della Juventus una nota risalente al 14 aprile 2021.

In questa nota sembra che l’organo di vigilanza chieda in maniera esplicita di ricevere maggiori chiarimenti riguardo le plusvalenze della Juve. Cosa che effettivamente sarebbe indispensabile, per far sì che il caso del club venga analizzato meglio.

Il documento nelle sessioni precedenti non era valido, e questo ha reso vano ogni tentativo di difesa da parte dei bianconeri. Ma gli sviluppi recenti hanno cambiato le carte in tavola.

La svolta effettiva deve ancora arrivare, e riguarda la fine di un continuo inseguimento tra gli organi coinvolti. Alcuni capitoli restano ancora aperti, come quello delle parole dell’ex vice-presidente della Figc.

Ma tutto sommato si può potenzialmente guardare avanti con ottimismo, quantomeno da parte della Juve.

Plusvalenze Juve: ecco gli aggiornamenti in corso

Il caos sulle plusvalenze della Juve sembra essere finalmente giunto al termine. Sembra infatti che l’ultima sessione abbia dato la possibilità di analizzare i documenti che erano stati rifiutati in precedenza.

Ciò significa che le richieste di inammissibilità e mancate fondamenta del ricorso presentato dalla società sono nulle. Questo è un punto che fa ben sperare a tutto l’ambiente. Ma chiaramente non finisce affatto qui.