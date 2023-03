Il Real Madrid “vola” a Torino: blitz clamoroso

Il Real Madrid è pronto ad affondare il colpo per un giocatore che a Torino e non conosce chiunque. Si parla di un vero e proprio cannoniere

I Blancos hanno temporaneamente lasciato la Spagna per sondare il terreno a Torino. La città che ospita la meravigliosa Mole Antonelliana non ha solamente questa meraviglia tra le sue perle.

Bensì anche un’altra di assoluto valore. La campagna acquisti estiva imbastita dalla Juve è sembrata a tutti come la migliore in assoluto. I nomi giunti nella parte di Torino bianconera non hanno niente a che vedere con la medie delle squadre concorrenti.

Per quanto anche loro si siano difese molto bene in tal senso. Su tutti c’è un giocatore che benché non sia arrivato in estate, gode comunque di una certa appetibilità. Soprattutto all’estero, dove c’è una certa carenza di giocatori del suo calibro.

Carenza che per forza di cose va colmata in qualche modo. Specie se si tiene conto degli obiettivi stagionali che le grandi squadre hanno. Su tutti la vittoria della Champions League, cosa a cui il club allenato da Ancelotti è ben abituato.

Gli spagnoli detengono infatti il record del maggior numero di massimi trofei europei vinti, e vorrebbero giustamente proseguire su questo trend positivo. E come farlo, se non facendo la spesa altrove?

In passato si era parlato di come Vlahovic potesse essere il target di riferimento per numerose squadre. Bayern Monaco su tutte. Questa volta sembrano essersi fatti avanti per il suo cartellino anche gli spagnoli. Non si parla più di allenatori dunque.

La Juventus tentenna, e viste le condizioni sicuramente proficue per entrambe le parti potrebbero anche accettare. Nonostante la situazione sia per il momento poco chiara, per forza di cose.

Sarà curioso capire il modo in cui i bianconeri reagiranno ad un’offerta del genere, che per quanto potenziale è comunque allettante in principio.

Real Madrid su Vlahovic: i bianconeri tentennano

Perdere un elemento del calibro di Vlahovic non è facile. Ad oggi rimpiazzarlo non è affatto un compito alla portata, ma alla concorrenza del Real Madrid resistere risulta altrettanto difficile.

Il sito di Fichajes ha affermato che gli spagnoli si sono fatti avanti per l’attaccante serbo. Con un Benzema non al top della forma e un Mariano Diaz certamente non in grado di dare un apporto tecnico significativo, ecco che spuntano le alternative.

E tra queste ci potrebbe essere proprio l’attaccante di proprietà dei bianconeri.