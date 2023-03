Luis Enrique al Milan, clamoroso: si porta il gioiello

La permanenza di Pioli sulla panchina del Milan appare incerta ad oggi e al suo posto potrebbe approdare Luis Enrique: colpaccio da urlo

Non bisogna giungere a conclusioni troppo affrettate. Quando una squadra entra in un periodo crisi nera non è mai facile uscirne in tempi brevi. Il nuovo ko del Milan subito per mano della Fiorentina targata Vincenzo Italiano è la piena dimostrazione di questo concetto.

Gli uomini di Stefano Pioli, nell’arco dei 90 minuti, sono andati sotto di due gol, firmati da Nico Gonzalez (su calcio di rigore) e Luka Jovic. Inutile, poi, la rete siglata nei minuti di recupero da Theo Hernandez, col ‘Diavolo’ tornato momentaneamente al quinto posto dopo la vittoria della Roma all’Olimpico contro la Juventus. Insomma, i problemi nella truppa rossonera restano eccome e servirà più tempo per sistemare definitivamente le cose. Le nuove idee tecnico/tattiche evidentemente non bastano: il male del Milan è più profondo e il risultato del Franchi, inevitabilmente, riaccende i dubbi sul futuro di mister Pioli. Diversi i tifosi che vorrebbero l’esonero dell’allenatore emiliano, convinti che non sia più il profilo giusto per continuare il percorso intrapreso. Se la situazione non dovesse migliorare drasticamente, la società potrebbe decidere davvero di optare per il cambio della guardia in panchina. E qui la domanda sorge spontanea: in caso di esonero, chi potrebbe prendere il posto di Stefano Pioli? Ci sono vari nomi interessanti in circolazione. Uno, di certo, è quello di Luis Enrique, il quale ha detto addio alla Spagna dopo il deludente Mondiale in Qatar.

Calciomercato Milan, Luis Enrique può portare Ferran Torres

L’ex Barcellona ha già vissuto un’esperienza abbastanza significativa in Italia alla guida della Roma e non è da escludere che abbia di nuovo voglia di sperimentare le sue abilità in Serie A. Inoltre, è un profilo adatto alla filosofia del Milan, perché capace di lavorare con i giovani e valorizzarli.

Lo spagnolo, chiaramente, avrebbe una influenza importante in ambito di calciomercato e potrebbe provare a portare in rossonero il suo pupillo Ferran Torres, ora in forza al Barcellona. Il contratto dell’attaccante 23enne è in scadenza giugno 2027 e la sua valutazione si attesta intorno ai 35-40 milioni di euro. Operazione tutt’altro che semplice, ma la presenza di Luis Enrique può sicuramente aiutare.