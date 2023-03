Salta anche l’Inter: brutte notizie per Allegri

Allegri perderà questo giocatore anche nella gara contro l’Inter. Continua a piovere sul bagnato per l’allenatore toscano

Allegri dovrà fare i conti con un’assenza particolarmente pesante. Senza il suo apporto tecnico in attacco il tecnico livornese si dovrà fare avanti contro un avversario decisamente fuori da ogni portata.

Questo non pregiudicherà in alcun modo l’approccio alla partita. Ma metterà sicuramente in difficoltà l’intero assetto bianconero. Il verdetto generale del giudice sportivo è stato tristemente chiaro: due turni di squalifica per il giovane attaccante della Juve.

Si sta parlando ovviamente di Moise Kean, espulso nel corso della partita contro la Roma appena poco tempo dopo aver compiuto il suo ingresso in campo. Si è reso protagonista di un gesto davvero folle.

Cosa che ovviamente non è passata inosservata, vista la sanzione inflitta dagli addetti ai lavori. Ipotizzare ad una sua partenza ad oggi non è più da considerarsi a sua volta una follia, ma non è questo l’argomento principale.

Oltre a quella su Moise Kean, che salterà così le partite contro Sampdoria e Inter, sono arrivate anche le altre decisioni.

Non solo Allegri: ecco gli altri allenatori disperati per le squalifiche

Tra gli altri squalificati ci sono anche Marusic (un turno), Marchetti (un turno), Reca (un turno) e Cristante (un turno). Ancora ai box Mario Rui, che sta ancora scontando la squalifica insorta nella gara contro l’Empoli.

Kean non è dunque l’unica di questa corposa e lunga lista di nomi, i quali si dovranno assentare dal terreno di gioco per uno o più turni.