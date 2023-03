Super prestazione, la Premier lo tenta: la Roma ora deve accelerare

Nonostante la stagione si appresta ad entrare nella fase decisiva, molte società sembrano già programmare il calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione si appresti ad entrare nella sua fase più calda.

Tra le società più attive in questo senso troviamo la Roma che, nonostante il futuro di José Mourinho sia incerto, è intenzionata a muoversi in anticipo. I giallorossi, però, oltre a possibili nuovi acquisti per potenziare la rosa, sono alle prese anche sui rinnovi contrattuali dei calciatori più rappresentativi. Oltre a Smalling, che non sembra trovare l’accordo per il prolungamento, la società giallorossa dovrà accelerare anche per Spinazzola, che sembra avere diversi estimatori.

La Premier tenta Spinazzola: la Roma deve accelerare

Come detto, la Roma sembra già proiettata alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Oltre alla questione legata a Smalling, la dirigenza giallorossa dovrà valutare anche il futuro di Leonardo Spinazzola. Il ragazzo anche nella gara di ieri contro la Juventus si è reso protagonista di una prestazione strepitosa, e questo non fa che aumentare l’interesse di altre società. In particolare il classe 1993 ha attirato su di se l’attenzione della Premier League, con le big pronte a fare un tentativo in caso il rinnovo con la società capitolina si rivelasse complicato. Spinazzola vedrà scadere il proprio contratto con il club giallorosso nel 2024 e, in caso non si arrivasse ad un accordo, la Roma potrebbe pensare di cederlo in estate per non perderlo a parametro zero. L’ex Juventus potrebbe essere affascinato da un esperienza in Premier League, e questo mette Tiago Pinto nella condizione di dover accelerare il rinnovo per evitare brutte sorprese. Il calciomercato sembra pronto ad entrare nel vivo, con la Premier pronta a strappare un ritrovato Spinazzola alla società giallorossa.