Incontro Leao-Real, nessun dubbio: i blancos hanno deciso

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una stagione che entra sempre più nel vivo.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate alla programmazione della prossima stagione.

Tra queste troviamo ovviamente il Real Madrid che, nonostante il futuro di Carlo Ancelotti sia incerto, è intenzionato a programmare la prossima sessione di mercato. Uno dei calciatori seguiti dai blancos è Rafael Leao, che potrebbe lasciare il Milan in estate. I rossoneri, infatti, viste le difficoltà per il rinnovo contrattuale, potrebbero prendere in considerazione l’idea di cederlo in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Il Real, però, non sembra molto convinto di portare a Madrid il gioiello portoghese.

Incontro Leao-Real, nessun dubbio: si va verso il no

Come detto, il Real Madrid sembra già proiettato alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Uno dei calciatori che quasi sicuramente non vestirà la maglia dei blancos è Rafael Leao. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, circa un mese fa ci sarebbe stato un incontro tra Jorge Mendes, procuratore di Leao, e i dirigenti dei merengues per capire la fattibilità dell’operazione. I blancos, però, non sembrano molto convinti di portare nella capitale spagnola il gioiello portoghese, soprattutto perché in quella zona di campo c’è Vinicius sempre più al centro del progetto Real. La dirigenza del club spagnolo, infatti, punta molto sul brasiliano, e non sembra intenzionata ad aggiungere ulteriori tasselli in quella zona del campo. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Real che sembra aver messo la parola fine sull’acquisto del gioiello rossonero.