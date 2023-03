Colpo in difesa, maxi scambio per la Juventus

La Juventus continua a monitorare profili interessanti per rinforzare la retroguardia bianconera: scambio da urlo

Sarà un’estate rivoluzionaria per la Juventus in vista della prossima stagione. L’obiettivo della compagine bianconera è quello di centrare la qualificazione alla Champions League nonostante il meno 15 inflitto in classifica per il caso plusvalenze. La dirigenza torinese spera di riavere i punti di penalizzazione dopo aver presentato il ricorso.

La Juventus si sta preparando anche ad affrontare alla doppia sfida degli ottavi di Europa League in programma contro il Friburgo. La compagine bianconera ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo alla competizione europea dopo la cocente eliminazione in Champions League. Se non dovesse rinnovare, l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa a disposizione di Massimiliano Allegri è il centrale spagnolo del Villarreal Pau Torres. Un possibile maxi scambio con il top club della Liga con il possibile inserimento del centrocampista brasiliano, Arthur Melo, che tornerà quasi sicuramente a Torino dopo il prestito al Liverpool.

Juventus, Arthur torna a Torino: di nuovo addio

Il centrocampista brasiliano vorrebbe tornare protagonista dopo gli anni d’oro vissuti al Barcellona e con la Nazionale verdeoro guidata dal Ct Tite. In questi mesi ha giocato pochissimo al Liverpool a causa di un grave infortunio che l’ha tenuto fuori. La Juventus potrebbe valorizzarlo per inserirlo in qualche trattativa suggestiva.

I prossimi mesi saranno decisivi in casa Juventus con le idee della dirigenza bianconera che verranno messe a punto. L’obiettivo del club torinese è quello di tornare protagonista anche in campo europea dopo alcune stagioni deludenti soprattutto in campo internazionale. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, le dinamiche sono addirittura peggiorate in tal ottica: ora il desiderio primario è quello di tornare a competere con le altre big d’Europa. Pau Torres resta un profilo monitorato a lungo dalla Juventus per puntellare la retroguardia di Allegri, che si giocherà il suo futuro in questi mesi.