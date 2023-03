Affondo dalla Premier: 63 milioni per il double in casa Inter

I nerazzurri vogliono, perché devono fare cassa entro il prossimo 30 giugno. Possibili due grandi cessioni

Casse dell’Inter vuote o quasi, tocca riempirle per esigenze anche di bilancio entro la fine di giugno. I ‘sacrifici’ potrebbero essere due, consentendo a Zhang di prolungare la sua presidenza. Per gli interisti una agonia, aspettando un fondo statunitense evitando però di farsi grosse illusioni.

Doppio addio all’Inter con l’affondo che può arrivare dalla Premier League. Manco a dirlo, dal campionato dove si spende e si spande come se non ci fosse un domani. Spesso male, ma i fanatici del calcio inglese faticano ad ammetterlo. Chi può fare due regali a Suning è l’AstonVilla di Unai Emery, un allenatore che non ha i riconoscimenti che meriterebbe per quello che ha vinto e ottenuto in carriera.

Calciomercato Inter, 63 milioni dall’Aston Villa per Onana-Dumfries

I ‘Villans’ sono chiamati a cercarsi un nuovo portiere visto che il neo Campione del Mondo Emiliano Martinez vorrebbe fare il salto in una big. Per lui si parla del Manchester United, considerato che de Gea è in scadenza. Così potrebbero pibare con decisione su Andre Onana, mettendo sul piatto sui 28 milioni di euro. Tutti, nel caso, plusvalenza dato che il camerunese è stato preso a zero.

Poi l’Aston Villa dovrebbe aver bisogno di un laterale destro di spessore internazionale. Il nome giusto potrebbe essere quello di Denzel Dumfries, sempre in cima alla lista dei sacrificabili di casa Inter. Per l’olandese la proposta della società di Birmingham potrebbe raggiungere i 35 milioni cash più qualche bonus.