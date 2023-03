Follia durante il match, calciatori aggrediti: coltelli in campo

Scene di grande violenza e tantissima paura nella gara tra Buraspor e Amedspor in Turchia.

Momenti di grande terrore nella gara del campionato turco tra Buraspor e Amedspor, con i calciatori che sono stati aggrediti.

Il motivo di queste aggressioni deriva dalle tensioni politiche e ultra-nazionalistiche a sfondo razzista. Un video che circola in rete, infatti, mostra come la squadra ospite sia stata aggredita dagli avversari durante il riscaldamento. La società, ha comunicato l’accaduto con un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale.

Terrore in Turchia: calciatori aggrediti

Come detto, molta paura in Turchia nella gara tra Buraspor e Amedspor, con i tifosi che hanno lanciato bombe carta e coltelli.

I tifosi del Buraspor, complice l’atteggiamento della squadra sul campo, ogni qual volta l’Amedspor si trovava nei pressi della bandierina oppure il portiere si preparava per una rimessa, lanciavano in campo molti oggetti tra cui accendini, bottigliette d’acqua, petardi e addirittura coltelli. L’Amedspor ha denunciato tutto tramite un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale, dichiarando che “alla fine della partita, i nostri giocatori sono stati attaccati fisicamente nei corridoi degli spogliatoi dal supervisore della sicurezza privata del Bursaspor, dal responsabile della sicurezza del club, dal personale del club e dagli agenti di sicurezza”. Il direttore di gara, nonostante questi terribili atti, non ha sospeso la partita, terminata poi 2-1 per i padroni di casa. Vedremo se nei prossimi giorni la federazione prenderà provvedimenti in merito.