È ancora Roma-Juve: da Dybala ad Amrabat, le verità di Benatia

Il doppio ex di Roma e Juve ha parlato della sfida di ieri sera e non solo: arrivano anche consigli sul mercato

Il big-match dell’Olimpico tra Roma e Juve, che ha visto prevalere la formazione giallorossa grazie ad un gran tito da fuori di Gianluca Mancini, ha fatto discutere gli addetti ai lavori anche il giorno dopo. Il modo in cui José Mourinho ha imbrigliato Max Allegri non è stato però il solo argomento di conversazione tra tutti quelli che, a diverso titolo e con un diverso passato come curriculum, hanno visto l’incontro.

Uno dei tanti doppi ex che ha detto la sua sulla contesa tra giallorossi e bianconeri è stato Medhi Benatia, il difensore marocchino che, dopo una miltanza di tre anni tra le fila dell’Udinese, ha vestito le maglie di Roma e Juve, con in mezzo tre anni al Bayern Monaco. Oltre che della partita in sè, il nordafricano ha parlato anche di questioni inerenti il mercato. E di un connazionale che è tra i più richiesti da tante big, Juve inclusa.

Benatia, da Roma-Juve ai consigli per gli acquisti

“Ieri abbiamo visto una partita molto combattuta. Una sfida chiusa, con i due allenatori che hanno preparato molto bene il match sul piano tattico. Nel primo tempo ci sono state due occasioni. La prima con Dybala; la seconda, clamorosa, con Rabiot che poteva portare in vantaggio i bianconeri. È un risultato importante per la Roma, ma dispiace per la Juve perché si stava vedendo una grande squadra. Stanno facendo un buon percorso nonostante tutti i problemi extra-campo“, ha esordito il doppio intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

“Dybala è un grandissimo giocatore, è un valore in più per tutte le squadre oggi in Europa. Crea sempre qualcosa, anche nel gioco della squadra. Però secondo me è più bravo quando viene tra le linee a creare la superiorità numerica, non essendo una punta vera e propria“, ha continuato. “Amrabat? Ha fatto vedere il suo valore al Mondiale e con la Fiorentina. È un giocatore che ti dà forza e qualità in mezzo al campo. Sì, può essere anche lui un giocatore da Juve“, ha concluso.