Lazio, Immobile di nuovo ko: l’esito UFFICIALE degli esami

La Lazio si ritrova ad avere a che fare con l’ennesima tegola. Ovvero l’infortunio di Immobile, che potrebbe saltare varie partite in futuro

Per questa Lazio Immobile è un bene davvero prezioso. Perfino in una gara compassata e difficile come quella contro il Napoli le sue giocate per la squadra sono state molto utili. Il giocatore dei celesti è uno dei migliori della squadra.

E lo dimostra pur segnando di meno. Purtroppo una vicenda emersa nelle ultime ore potrebbe costringere Maurizio Sarri a dover fare a meno di lui. Gli esami parlano in maniera chiara: si è infortunato per l’ennesima volta.

La squadra sta cercando un sostituto ideale per lui. E alla luce di quanto appena visto potrebbe averlo trovato senza chissà quali sforzi. Diversificare è importante, specie se il proprio top player di riferimento subisce un infortunio come in questo caso.

Lazio, frena Immobile: quali partite salterà?

L’infortunio di Immobile per la Lazio rappresenta una tegola davvero dura da sopportare. Un infortunio che, in un periodo come questo, non ci voleva proprio. Lo staff medico laziale ha reso noto come il giocatore si sia infortunato di nuovo.

L’entità dello stop riguarda una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Questo potrebbe mettere a rischio un bel po’ di partite, una in particolare piuttosto delicata.

Lo stop in questione è piuttosto fastidioso. Tuttavia ancora non si sa per quanto questo lo terrà lontano dal terreno di gioco. I tempi di recupero sono ancora da stabilire in via ufficiale.