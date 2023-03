Cambia agente, rinnovo più vicino: Juventus beffata

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, ci sono società già proiettate nella programmazione della prossima stagione.

La programmazione della prossima stagione sembra già occupare la mente delle società, nonostante ci sia ancora qualche mese da giocare in quella attuale.

Una di queste è il Paris Saint Germain, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Oltre a questo, però, la dirigenza è impegnata anche sul fronte rinnovi. Quello più importante riguarda sicuramente Leo Messi, che vedrà scadere il proprio contratto al termine della stagione. Un’altro calciatore importante che la società intende mantenere in rosa è Presnel Kimpembe, che andrà in scadenza nel 2024. Proprio per quanto riguarda il difensore francese, sembrano esserci delle novità.

Il PSG vuole il rinnovo: Kimpembe ora ci pensa

Come detto il Paris Saint Germain è molto attiva sia sui possibili nuovi acquisti, che sui rinnovi contrattuali di quei calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico.

Il difensore che il club parigino intende mantenere in rosa è Presnel Kimpembe, francese classe 1995. Il calciatore, nonostante un infortunio che lo costringerà a restare fuori per parecchi mesi, gode della massima stima da parte della società, che sembra pronta a proporre il rinnovo. Stando a quanto riporta il portale le10sport.com, infatti, i parigini sono pronti a proporre un contratto importante pur di convincerlo ad accettare. Altro aspetto importante sta nel cambio di agente da parte del ragazzo, che potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Sul classe 95 è forte l’interesse di Juventus e Manchester United, ma il club di Al-Khelaifi crede di poter sbaragliare la concorrenza. Il calciomercato sembra pronto ad entrare nel vivo, con la carriera di Kimpembe che potrebbe continuare sotto la Torre Eiffel.