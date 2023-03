Sarri sorride: Lazio già a caccia del vice Immobile. Può arrivare dalla A

I biancocelesti sono alla ricerca di un attaccante che faccia rifiatare l’ex detentore della scarpa d’oro. Ecco che circolano tre nomi per il suo possibile sostituto

Contro tutto e tutti, la Lazio di Maurizio Sarri si sta, indubbiamente, rendendo protagonista di ottime cose: sia in campionato che non. A onor del vero, infatti, il club presieduto da Claudio Lotito è già riuscito nell’intento di strappare il pass per gli ottavi di Conference e continua, ora come ora, la propria rincorsa alla prossima edizione di Champions League.

Già 45 punti collezionati in appena 24 giornate di campionato che consentono, ad oggi, alla Lazio di essere posizionata lì al quarto posto della griglia generale di Serie A a soli due punti di distacco da Milan e Inter (entrambe ferme lì al secondo posto). Ben 40 gol fatti e soli 19 subiti: sinonimo che questa squadra c’è ed è in grado, non soltanto, di difendersi dagli attacchi avversari, ma soprattutto di reagire per poi colpirli dove fa più male…Ossia infilando il pallone alle spalle del loro portiere rivale. Ottima, nel complesso, la loro stagione. Dopo aver, infatti, avuto la meglio nel doppio confronto di Conference League contro il Cluj, i biancocelesti affronteranno, ora, l‘Az Alkmaar negli ottavi di finale.

Quella di Sarri è, sicuramente, una squadra che gioca sia per vincere che per divertire il proprio pubblico. Non dimentichiamoci, d’altronde, che il tecnico toscano ha dovuto reinventare Felipe Anderson nel corso di quest’annata da ‘falso nueve’ quando il loro capitano, Ciro Immobile, è rimasto ai box per un po’ di tempo (riuscendo, per loro fortuna, a cavarsela). Al tempo stesso, però, è anche evidente che la Lazio non può più permettersi di non avere un sostituto all’altezza del forte centravanti ‘made in Italy’. Proprio in virtù di questo, quindi, patron Lotito ed il resto della dirigenza biancoceleste sono già alla ricerca di un suo possibile vice, il quale potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Ecco svelati i nomi dei tre candidati.

Calciomercato Lazio, Nzola e non solo per l’attacco: occhio al nome di Colombo per la prossima estate

Non solo Sanabria, centravanti su cui gli ‘aquilotti’ stavano pensando di virare già nello scorso mercato di gennaio, la Lazio potrebbe anche tentare un affondo per Lorenzo Colombo nei mesi a venire.

Il giovane centravanti classe ’02 si sta mettendo in luce in Serie A con indosso la maglia del Lecce: club con cui ha già messo a referto 5 reti e 2 assist in stagione. Abile di testa, forte fisicamente, in grado di far salire la propria squadra, ma soprattutto dotato di un istinto felino che gli consente di fare gol. E’ questo, ad oggi, l’identikit che descrive al meglio Lorenzo Colombo: calciatore di attuale proprietà del Milan che, già nella prossima stagione, potrebbe fare un ulteriore step in avanti dopo la soddisfacente esperienza che sta vivendo al fianco dei salentini.

E’ vero, un altro attaccante che potrebbe far gola a diversi club è sicuramente M’Bala Nzola, ma dubitiamo fortemente che il calciatore angolano accetti di approdare in un altro club per poi fare panchina. Diverso è, invece, per il classe ’02, il quale potrebbe finire per accettare, autonomamente, l’idea di crescere al fianco di un giocatore così affermato come Immobile.