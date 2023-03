Follia Kean: contropartita in estate per il colpaccio in Serie A

La clamorosa espulsione di Kean conferma tutti i limiti dell’attaccante: la Juventus potrebbe presto scaricarlo per un importante colpo in attacco

La Juventus, ko a Roma, è rientrata a Torino anche con il ‘caso’ Kean. La clamorosa espulsione dell’attaccante avrà strascichi in casa bianconera.

“Kean ha sbagliato: aveva subito fallo e si è fatto espellere. Forse era nervoso perché non aveva giocato. Si è scusato, ma ha messo in difficoltà la squadra. Per lui è in arrivo una grossa multa. In 9 minuti avrebbe potuto essere decisivo. Ora però non dobbiamo cadere in frustrazione, i ragazzi meritano i complimenti per quello che stanno facendo”. Nel post partita, Massimiliano Allegri ha annunciato una pesante multa per il centravanti. Il classe 2000, inoltre, dovrebbe essere squalificato per almeno due giornate. Un gesto che rischia di pesare anche per il futuro del giocatore. Già in bilico, infatti, Kean potrebbe nuovamente finire sul mercato a partire dalla prossima estate, dopo l’obbligo di riscatto dall’Everton per una cifra complessiva di oltre 35 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Kean possibile contropartita per Hojlund

Kean potrebbe diventare un’importante contropartita tecnica per Hojlund, nuovo gioiello dell’Atalanta finito in cima alla lista della dirigenza bianconera per l’attacco. Soprattutto in caso di sacrificio di Dusan Vlahovic.

Kean, valutato almeno 25-30 milioni di euro, rappresenta un’importante carta da proporre all’Atalanta. Tuttavia, il principale ostacolo – oltre alla volontà dell’ex PSG – è rappresentato anche dal suo elevato ingaggio. E il club bergamasco non farà sconti.