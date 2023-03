Occhi su Vlahovic: rilancio e contropartita stellare

Il centravanti è oggetto del desiderio di un colosso internazionale dopo il rifiuto della prima opzione di mercato, ecco la proposta alla Juve da non rifiutare

Quella attuale non è la migliore stagione di Dusan Vlahovic sotto il profilo realizzativo, tantomeno quello prestazionale. L’avvio è stato macchiato da momenti altalenanti, mentre qualche piccolo acciacco fisico ha limitato il suo potenziale sia in campionato che nelle competizione internazionali.

Il serbo resta tuttavia un elemento di assoluta importanza per Massimiliano Allegri, sia in campo che sul mercato. Nel caso in cui il club bianconero non dovesse riuscire a centrare l’obiettivo minimo europeo, la società potrebbe quindi pensare di cedere il cartellino del calciatore per monetizzare quanto più possibile. Una assist perfetto al Bayern Monaco, ancora oggi a caccia del vero erede di Lewandowski con Moting in forte dubbio per il futuro. Tanto più se Kane, vero obiettivo numero uno, non dovesse accettare di muoversi dall’Inghilterra come avrebbe lasciato intendere.

Calciomercato, Vlahovic per Gravenberch: occasione Juve

Alla Juventus potrebbe quindi essere offerta una doppia via: quella del ricavo cash, così da reinvestire parzialmente gli 80 milioni di euro in un nuovo centravanti; oppure quella dello scambio diretto.

Il Bayern potrebbe infatti giocarsi il cartellino del giovanissimo centrocampista olandese Ryan Gravenberch, attualmente valutato 30 milioni ma in rapidissima ascesa. Per compensare, la dirigenza bavarese aggiungerebbe anche un conguaglio importante. Occasione da sfruttare per Allegri, viste le forti criticità a centrocampo.