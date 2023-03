Rinnovo e addio Serie A: il Milan non può nulla

La stagione è entrata nella sua fase più calda, ma nonostante questo ci sono società già attive nel programmare il calciomercato estivo.

Ci sono società già pronte a programmare il calciomercato estivo, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

Tra queste troviamo l’Arsenal, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Arteta. Oltre a questo, però, la dirigenza dei Gunners sta pensando anche alla questione legata ai rinnovi contrattuali, soprattutto di quei calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico. A tal proposito, la società sta lavorando per chiudere in fretta il rinnovo di un calciatore molto ambito, anche dalla nostra Serie A.

Niente Milan per Saliba: rinnovo vicino

Come detto, l’Arsenal sta lavorando con insistenza al rinnovo di quei calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico.

Proprio per questo, la dirigenza sembra pronta a chiudere il rinnovo di William Saliba, difensore classe 2001. Il tecnico Arteta, in una recente intervista, ha speso parole al miele per il ragazzo, dichiarando che “Saliba ha avuto un impatto immediato. I primi due allenamenti, l’abbiamo guardato e abbiamo pensato: c’è un enorme potenziale qui. È entrato e ha detto: dimostrerò che sono molto bravo, merito di essere qui. Ha tolto ogni punto interrogativo che potevamo avere con lui”. Proprio per questo, stando a quanto riporta il quotidiano Daily Star, la dirigenza sembra non avere più dubbi in merito al rinnovo, tanto da garantire al ragazzo un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Il calciatore era finito nei radar del Milan, con la società rossonera che ne apprezza le qualità. Questo rinnovo, però, spegne qualsiasi possibilità di vederlo proseguire la propria carriera con la maglia rossonera. L’Arsenal è pronta a mettere a segno il primo grande “colpo” della prossima stagione.