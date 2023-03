HIGHLIGHTS | Fiorentina in controllo ‘punge’ il Milan: 2-1, non basta Hernandez

I padroni di casa spingono sull’acceleratore, gli ospiti tentano di tenere testa alle avanzate avversarie ma subiscono due reti su rigore e azione

Fiorentina e Milan chiudono il cerchio degli anticipi pre-domenicali della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, dopo il match di ieri tra Napoli e Lazio. Da un lato i viola cercano di guadagnare qualche punto in più di un percorso non propriamente lineare finora, mentre i rossoneri hanno voglia di riprendere in mano il proprio destino da dirette inseguitrici per il sogno scudetto e la qualificazione in Champions.

La gara si apre con una grande intensità offensiva da parte della Fiorentina, con le conclusioni attive di Bonaventura e Nico Gonzalez. La difesa rossonera tiene botta grazie ad un buon Maignan, e approfitta degli ultimi minuti del primo tempo per spingere di più sull’acceleratore prima della sosta. Male ancora una volta l’impatto di De Ketelaere sulla trequarti, neutralizzato dalla difesa avversaria. Nella ripresa passano appena due minuti ed è calcio di rigore per i padroni di casa su strattonamento di Tomori ai danni di Ikoné: mette a segno ancora Gonzalez! Il Milan tenta di riprendere in mano la partita con alcune occasioni sotto i piedi di Giroud, ma Terracciano fa buona guardia. Jovic raddoppia all’87’ con un colpo di testa frutto di un’azione corale. Hernandez segna nel finale ma non basta. Niente da fare per Pioli, con l’ennesimo risultato deludente del recente periodo.

Fiorentina-Milan 2-1: highlights, tabellino e classifica

FIORENTINA-MILAN 2-1

49′ Gonzalez (F), 87′ Jovic (F), 90’+5′ Hernandez (M)

Classifica di Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Juventus 35, Bologna 35, Monza 32, Torino 31, Udinese 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.