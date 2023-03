Lo vuole Klopp: adesso la Juve è nei guai

Il Liverpool è pronto a tentare l’affondo per uno dei big di Massimiliano Allegri: la Juve rischia il clamoroso scippo

È notizia di oggi la sospensione della squalifica di Josè Mourinho che contro la Juventus, domani sera, sarà regolarmente in panchina per guidare la Roma.

Una gara delicata per il prosieguo delle due squadra, con la ‘Vecchia Signora’ che non può permettersi passi falsi da qui al termine del torneo. Attenzione massima, però, anche al calciomercato e a quelle che saranno le prossime operazioni in vista dell’estate. La Juventus potrebbe finire per perdere uno dei suoi gioielli, finito in cima alla lista di uno dei top club di Premier League. Secondo quanto riferito da ‘Team Talk’, Jurgen Klopp avrebbe messo nel mirino uno dei più importanti talenti della Serie A. Si tratta di Manuel Locatelli, considerato tra i profili che potrebbero fare al caso dei ‘Reds’. È chiaro come il Liverpool stia vivendo uno dei momenti più complicati degli ultimi anni ed in vista della prossima estate è prevista una vera e propria rivoluzione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione dell’allenatore tedesco, a partire dal centrocampo che pare essere proprio il reparto maggiormente in sofferenza quest’anno. Il Liverpool in Premier League è reduce dal successo sul Wolverhampton ma la classifica piange. Perchè le distanze dalla vetta sono abissali, ben 21 punti dall’Arsenal capolista e 6 dal Tottenham quarto.

Liverpool su Locatelli: lo scenario estivo

Attenzione, però. Perchè anche i ‘Gunners’ sarebbero fortemente interessati all’ex milanista, al pari dei ‘Reds’, per tentare lo scippo alla Juventus.

Nei piani del club bianconero, però, Locatelli rappresenta una delle pedine fondamentali per il futuro centrocampo juventino ed è per questo che salvo offerte clamorose, il 25enne rimarrà dov’è. L’insidia, doppia, dall’Inghilterra resta però viva: Liverpool e Arsenal sulle tracce di Locatelli. Sono 29 le presenze del centrocampista agli ordini di Allegri, tra campionato e coppe, con 2092′ in campo.