‘Thiaw bis’, Maldini stupisce tutti: ecco il nuovo centrale

Il Milan non si ferma e prova a piazzare un nuovo colpo in difesa: Maldini sorprende con l’assalto al nuovo Thiaw

Dopo un inizio di 2023 davvero agghiacciante, il Milan di Stefano Pioli sembra aver ritrovato la retta via. Fino al successo sull’Atalanta che ha riportato il ‘Diavolo’ al secondo posto, a pari punti con l’Inter.

Raggiungere il Napoli è una missione impossibile tanto per la squadra di Pioli quanto per quella di Inzaghi, al punto che le dirigenze si stanno già muovendo per potenziare le rose in vista del prossimo anno. Ed il Milan non vuole essere da meno rispetto ai cugini, con tante idee sui taccuini di Maldini e Massara. Rimane da sciogliere lo spinoso caso Leao, un nodo che spaventa il Milan vista la scadenza del portoghese tra poco più di dodici mesi. Ed il rinnovo che stenta ad arrivare potrebbe tramutarsi nelle prossime settimane in un clamoroso e doloroso addio. Al di là di quello che sarà il destino del portoghese, le attenzioni della dirigenza di via Aldo Rossi sono rivolte anche in difesa. Le prestazioni di Kjaer al rientro dal lungo infortunio non hanno convinto. Così come Gabbia, con ogni probabilità, finirà per salutare in prestito i campioni d’Italia in carica. L’asso nella manica si chiama, però, Malick Thiaw. Arrivato per circa 6 milioni di euro, bonus compresi, dallo Schalke 04, il tedesco ha stupito tutti prendendosi una maglia da titolare nella difesa a tre disegnata da Pioli. Un’intuizione che ha il sapore del grande affare, voluto fortemente dai due dirigenti rossoneri.

Colpo dalla Francia: il Milan sul gioiello

L’intenzione per giugno sarà quella di ripetersi durante la sessione estiva di calciomercato, perché i rinforzi alla retroguardia milanista non finiranno con Thiaw.

Maldini avrebbe già individuato un profilo molto simile a quello dell’ex Schalke: si tratta di Warmed Omari. Classe 2000, nazionale Under 21 francese, gioca con il Rennes con il quale è sotto contratto fino al 2026. Solo 7 presenze in Ligue per lui, ed il Milan potrebbe farsi avanti, magari proponendo un prestito alla società transalpina. Per poi valutare nell’estate 2024, il da farsi. Ma Omari, 22 anni, può essere il nuovo Thiaw. La sorpresa che il Milan si riserva di regalare a San Siro a partire dalla prossima stagione.