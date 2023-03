La Juve rischia di perderne almeno uno dei due: occhio al blitz di Mourinho

In caso di non riconferma di Allegri, uno dei suoi ‘fedelissimi’ può lasciare la ‘Continassa’ in estate. La Roma è a caccia di nuovi rinforzi. Occhio ai giallorossi

Proprio in virtù della brutta battuta d’arresto avvertita nello scorso martedì pomeriggio contro la Cremonese, la Roma ha l’obbligo di guardare, ora, avanti e provare a smuovere quanto più possibile la propria classifica.

Sarà fondamentale, dunque, provare ad ottenere un risultato favorevole già nel prossimo turno di campionato contro la Juve, cosa che è già accaduta nel match d’andata, pur di continuare la propria rincorsa verso la prossima edizione di Champions League. 44 i punti raccolti, ad oggi, dai giallorossi. La squadra di José Mourinho si trova, infatti, al quinto posto della griglia generale di Serie A Tim: dove restano solamente tre le lunghezze che la separano da Inter e Milan (entrambe ferme a 47 al secondo posto e con la Lazio che ne vanta, invece, 45).

Una stagione che sta, insomma, certificando tutti i passi in avanti compiuti da parte dei giallorossi, ma che ne evidenzia, comunque, alcune lacune tecnico-tattiche che la Roma non ha ancora colmato del tutto. Ad essere sinceri, era stato lo stesso ‘Special One’ a riporre Rick Karsdorp ai margini della rosa a causa di un suo presunto comportamento, di cui tutt’ora non si conoscono ancora i minimi dettagli, che non era andato particolarmente giù al portoghese nel post gara di Sassuolo–Roma dello scorso 9 novembre.

Con l’olandese relegato in tribuna, quindi, Mourinho si è praticamente trovato costretto a dover puntare su Celik: rinforzo che è approdato nella Capitale nella scorsa estate e che non ha ancora dato le giuste garanzie di cui l’ex tecnico dell’Inter era alla ricerca. E’ stato a quel punto, non a caso, che l’allenatore giallorosso ha, poi, deciso di reintegrare in rosa l’ex Feyenoord. Ciò non toglie, però, che uno dei due possa anche dire addio nella prossima estate. In tal senso, occhio a due nomi in casa Juve che potrebbero attirare l’attenzione dei giallorossi nei mesi a venire.

Calciomercato Roma, uno tra Karsdorp e Celik può dire addio: occhio ai nomi di Cuadrado e De Sciglio

In caso di non riconferma di Allegri, uno tra Mattia De Sciglio e Juan Guillermo Cuadrado potrebbe fare le valigie nel prossimo giugno.

A onor del vero, infatti, proprio il secondo dei due è in scadenza di contratto…E non è da escludere che abbia già attirato l’attenzione di diverse pretendenti. Il tecnico livornese punta molto su entrambi: al punto che, di volta in volta, concede il giusto spazio ai suoi due ‘fedelissimi’. Nonostante questo, però, è anche vero che la Juventus sarà inevitabilmente chiamata ad attuare una vera e propria rivoluzione nella prossima estate: con uno dei due che potrebbe lasciare Torino.

A poterci fare su un pensierino, potrebbe essere proprio la Roma di José Mourinho, ancora alle prese con la situazione esterni da risolvere. Un altro fattore che potrebbe agevolare questa eventuale ed ipotetica ipotesi di mercato? Il fatto che nella prossima domenica del 5 marzo è in programma, alle ore 20:45, Roma-Juventus…Dove l’attento sguardo di Tiago Pinto e i suoi potrebbe ricadere proprio sui due laterali bianconeri.