Milinkovic-Savic ancora in Serie A: come il Milan può battere tutti

I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi del centrocampista serbo con la maglia della Lazio. Il suo contratto col club di Lotito scade a giugno 2024

C’è odore di addio, stavolta per davvero. A giugno, dopo sette stagioni, Milinkovic-Savic e la Lazio potrebbero salutarsi definitivamente. La trattativa per il rinnovo, con clausola, del contratto in scadenza nel 2024 stenta a decollare anche perché il serbo è deciso a compiere il salto di qualità. Premier in pole, Arsenal davanti a tutti, ma le big di Serie A possono nutrire qualche speranza. Più che Juventus e Inter, oggi diremmo il Milan.

Maldini e Massara vanno matti per il centrocampista classe ’95 nato a Lleida, in Spagna, e affermatosi in Italia. Nel suo ruolo è uno dei migliori, se non il migliore in assoluto del massimo campionato italiano. Il club rossonero può fare uno sforzo nel prossimo calciomercato estivo, regalando a Pioli un calciatore in grado di alzare il livello della mediana e, più in generale, dell’intera rosa.

L’assalto milanista avrebbe come conditio sine qua non la qualificazione in Champions League, un traguardo decisamente alla portata di Leao e compagni. E poi… Almeno una grande cessione. Del portoghese stesso, oppure del flop della scorsa campagna acquisti estiva, vale a dire Charles De Ketelaere. Nonostante l’annata deludente, il giovane talento belga vanta ancora un discreto mercato in Premier, con il Milan che potrebbe recuperare larga parte dell’investimento da 35 milioni di euro bonus inclusi.

Calciomercato Milan, De Ketelaere e Brahim Diaz per il colpo Milinkovic-Savic

Non solo dall’ex Brugge, il ‘tesoretto’ per Milinkovic-Savic potrebbe arrivare anche da Brahim Diaz. O meglio, dal suo mancato riscatto per il quale necessiterebbe un investimento da 20-25 milioni. Ammesso che il Real Madrid voglia privarsene a titolo definitivo. Di recente, dalla Spagna, sono infatti arrivate delle voci che danno le ‘Merengues’ di Carlo Ancelotti intenzionate a riportarlo all’ovile.

L’affondo del ‘Diavolo’ per il numero 21 della squadra di Sarri potrebbe essere intorno ai 45 milioni di euro, cifra lontana dalle richieste di Lotito il quale però, in caso di mancato rinnovo, potrebbe essere costretto ad accettare per non perderlo poi a zero dopo un anno.