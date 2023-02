HIGHLIGHTS | Pioli vince la sfida Champions, Bologna ancora fatale ad Inzaghi

Serata perfetta per i rossoneri, che agganciano l’Inter, caduta a Bologna, al secondo posto: si è anche rivisto in campo Zlatan Ibrahimovic

Quel che si dice una serata da ricordare. Nel giorno del rientro in campo dal 1′ di Mike Maignan, tornato dopo 5 mesi, e di Zlatan Ibrahimovic – che ha fatto il suo ingresso in campo al 73′ dopo 280 giorni – i rossoneri si regalano una vittoria importantissima.

Contro l’Atalanta, in uno scontro diretto per la zona Champions, l’undici di Pioli ha la meglio col punteggio di 2-0. Un gol per tempo, con uno scatenato Theo Hernandez che provoca l’autogol di Musso con un missile da fuori area, e il sigillo finale di Junior Messias. Negli altri incontri di giornata è andata in scena la riedizione dell’incubo del 27 aprile scorso, quando l’Inter perse a Bologna consegnando di fatto lo scudetto al Milan, con una nuova sconfitta da parte dei nerazzurri al cospetto dei rossoblù. Decisiva la rete, al 76′ di Orsolini. Prima gioia per Paulo Sousa a Salerno, coi granata travolgono il Monza con le reti di Coulibaly, Kastanos e Candreva. Spettacolare 2-2 nella gara delle 18 tra Udinese e Spezia, che pareggiano 2-2. Buon punto per i liguri, alla prima uscita della nuova gestione Semplici.

HIGHLIGHTS Serie A: tabellini e classifica

Bologna-Inter 1-0 76′ Orsolini

Salernitana-Monza 3-0 51′ Coulibaly, 65′ Kastanos, 71′ Candreva

Udinese-Spezia 2-2 6′ Nzola (S), 22′ Betuncal (U), 55′ Pereyra (U), 72′ Nzola (S)

Milan-Atalanta 2-0 26′ aut. Musso, 87′ Junior Messias





La classifica di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 47, Roma 44*, Lazio 42*, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 32*, Torino 31*, Udinese 31, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Fiorentina 25*, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17*, Sampdoria 11*, Cremonese 9*.