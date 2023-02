Liverpool compra e vende: intreccio con Inter e Milan

Il Liverpool vuole svoltare il prima possibile dopo una stagione deludente: intreccio in Serie A con colpi da urlo

La stagione dei Reds non è stata esaltante fino a questo momento. Tanti giocatori del Liverpool non stanno rendendo al massimo con Klopp che rischia sempre l’esonero. Nel frattempo la dirigenza del top club inglese vuole ripartire il prima possibile per poi fissare acquisti di livello assoluto in ottica futura.

Il Liverpool intende rifare in primis il look a centrocampo con possibili cessioni eccellenti, come quella di Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo, in scadenza nel giugno 2024, potrebbe fare gola al Milan. In questo modo piace da tempo ai Reds il centrocampista italiano dell’Inter, Nicolò Barella, che è diventato ormai un giocatore totale anche per la Nazionale italiana. Nel corso degli anni il sardo è stato protagonista in maglia nerazzurra contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto sotto la gestione di Antonio Conte. Klopp vuole concentrarsi ora sul campo per risalire velocemente in classifica dopo una stagione alquanto deludente.

Liverpool, intrecci super in Serie A

In questo modo la Serie A continua ad attirare gli interssi delle big della Premier League, sempre alla ricerca di giocatori chiave in ottica futura. Il profilo di Barella è sempre nel mirino anche del Tottenham dell’ex allenatore nerazzurro, Antonio Conte.

La stagione del Liverpool è stata deludente con sconfitte cocenti anche in Champions League, com’è avvenuta nell’ultima sfida contro il Real Madrid. Dopo il doppio vantaggio, gli uomini di Klopp si sono fatti superare dai blancos capaci di espugnare Anfield Road con il prestigioso risultato di 2-5 in attesa del ritorno al Bernabeu. Nelle prossime settimane potrebbero esserci così novità importanti con Milan e Inter dirette interessate per acquisti e cessioni eccellenti. Thiago Alcantara verso l’addio per non perderlo a parametro zero nel 2024, mentre il futuro di Nicolò Barella resta incerto.