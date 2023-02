Giallo ‘sanguinoso’ per il big: salta Fiorentina-Milan

Il giocatore, diffidato, ha rimediato un’ingenua ammonizione per proteste: il giallo costa caro a Stefano Pioli

Nel lento processo in atto per uscre dalla crisi di gioco e di risultati che ha attanagliato il Milan dalla ripresa del campionato dopo il Mondiale, quanto accaduto al 28′ del primo tempo di Milan-Atalanta non può far piacere a Stefano Pioli.

Con la sua squadra appena passata in vantaggio per effetto dell’autogol di Juan Musso, propiziata da un gran tiro al volo di Theo Hernandez, il tecnico rossonero ha avuto poco tempo per gioire. Già perchè, a causa di proteste evitabilissime, una delle stelle del suo undici titolare ha rimediato un’ammonizione che avrà delle conseguenze immediate.

Leao, ma che fai? Un’ammonizione che pesa

Già diffidato, Rafael Leao è stato ammonito dall’arbitro Mariani dopo delle rimostranze ritenute eccessive dal direttore di gara. Il ‘giallo’ costerà al portoghese la partecipazione alla prossima impegnativa sfida della squadra rossonera in quel di Firenze.

Certamente un brutto colpo per Stefano Pioli, che attende ancora il giocatore sfavillante ammirato prima del Mondiale. E prima che si intensificassero i dialoghi sul rinnovo di contratto, che ancora non arriva. Una situazione che sembra non giovare affatto al talento lusitano ex Lille.