Calciomercato Juventus, Rabiot in Premier e l’erede dal Bayern

Torna di moda la pista Premier League per Adrien Rabiot: l’intreccio col Bayern regala ad Allegri il suo erede

Protagonista di una stagione coi fiocchi, per nulla condizionata dal Mondiale che comunque lo ha visto brillare nonostante la mancata affermazione finale, Adrien Rabiot è allo stato attuale uno dei parametri zero più pregiati che il mercato possa offrire.

Già vicino, anzi vicinissimo, a vestire la maglia del Manchester United nella scorsa estate, il francese è alfine rimasto alla Juve, dove ha letteralmente cantato e portato la croce anche nel periodo più buio. Quello che stava costando a Massimiliano Allegri il posto in panchina. Parliamo del disastroso autunno bianconero, contrassegnato da 5 sconfitte su 6 gare di Champions League.

Rabiot, riecco lo United: la Juve vira su Sabitzer

Passato in prestito dal Bayern Monaco al Manchester United nello scorso gennaio, Marcel Sabitzer si sta rilevando una preziosa risorsa per il tecnico Erik ten Hag, che lo ha voluto fortemente nel club inglese. Tuttavia le ultime indiscrezioni riferiscono di un ritorno in Baviera alla fine di questa stagione. Il calciatore però potrebbe però essere solo di passaggio in Germania.

Non essendo considerato assolutamente titolare nelle idee tattiche del tecnico Nagelsmann, il centrocampista austriaco potrebbe chiedere la cessione. Ecco che allora la Juve, che quasi certamente dovrà rinunciare al ‘Duca’ a causa di una comprovata inconciliabilità – almeno per ora – tra domanda ed offerta per il rinnovo, potrebbe tuffarsi proprio su Sabitzer. Individuato dallo staff tecnico bianconero come l’erede perfetto del centrocampista francese.