Arriva da campione e lo prende Mourinho: dietrofront Juve e Inter

Il tecnico portoghese potrebbe convincere il centrocampista a firmare con la Roma al termine della sua avventura in Premier League, niente da fare per Allegri e Inzaghi

Dopo la vittoria in Conference League e la partecipazione in Europa, la Roma ha voglia di alzare ulteriormente l’asticella tentando di qualificarsi alla prossima edizione di Champions. Per poter ben figurare, però, il tecnico giallorosso José Mourinho avrà bisogno di ulteriori rinforzi sul mercato.

L’Idea di Tiago Pinto sarebbe quella di regalargli le prestazioni sportive di Granit Xhaka, protagonista nel corso di questa stagione con l’Arsenal in Premier League. In caso di vittoria del campionato, lo svizzero potrebbe infatti decidere di cambiare aria per dedicarsi alla vicina Serie A.

Calciomercato, Xhaka in Serie A: ci pensa la Roma

Nulla da fare dunque per Juventus e Inter. Sia Massimiliano Allegri che Simone Inzaghi avrebbero gradito l’esperienza del mediano per ritoccare il reparto centrale, considerando un paio di uscite previste.

Per i bianconeri ci sarà da limare la situazione di Leandro Paredes e Arthur, mentre i nerazzurri perderanno Roberto Gagliardini e la posizione di Marcelo Brozović è piuttosto dubbia.