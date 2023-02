Non rinnova in Premier e stuzzica Allegri: ostacolo Inter

L’esperto centrale titolarissimo del Leicester City lascerà il campionato inglese a fine stagione, piace anche in Serie A a Juve e Inter

Non è stato un percorso facile finora per il Leicester City in Premier League, per una serie piuttosto complicata di sconfitte che hanno minato la tranquillità dell’ambiente.

Al termine della stagione è presumibile che qualcosa possa cambiare negli schemi di Brendan Rodgers per donare nuova vitalità in rosa. Salvo capovolgimenti impressivi, il centrale difensivo Daniel Partey dovrebbe lasciare il club a parametro zero per fare spazio a nuova forza lavoro. Così il calciatore potrebbe essere proposto anche in Serie A, con la Juventus indicata tra le mete preferite.

Calciomercato, Partey piace in Serie A

Per Massimiliano Allegri si tratterebbe di un rinforzo di qualità ed esperienza, che possa spaziare anche sulla destra o come mediano a centrocampo. Da fare attenzione tuttavia all’Inter di Simone Inzaghi, perché necessita di un sostituto a Milan Skriniar nel breve tempo.

La dirigenza nerazzurra, però, lascerebbe carta bianca alla rivale torinese perché orientata principalmente su altri obiettivi di mercato. Occhi puntati su Amartey.