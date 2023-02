Giroud e la ‘voglia’ di Londra: ecco cosa succede

Il centravanti francese del Milan non ha ancora firmato il rinnovo del contratto: da Londra insistono per il colpo ‘a zero’

È il totem del Milan. Soprattutto in contumacia Zlatan Ibrahimovic, e con un Rafael Leao forse troppo distratto dalle voci di mercato, Olivier Giroud si è spesso fatto carico da solo dell’attacco rossonero. Risultando decisivo in più di un’occasione.

Il contratto che lega il giocatore transalpino al club rossonero scade a giugno 2023. Nonostante da più parti si dia l’accordo praticamente per fatto, la firma non è ancora arrivata. Questo stato di cose rappresenta terreno fertile per tutte quelle società che sognano il grande colpo a zero per la prossima estate. Parecchie di queste disputano la Premier League: un campionato molto caro all’attaccante francese.

Londra chiama Giroud: la situazione

Secondo quanto riportato dal portale ‘The Sun‘, West Ham, Fulham, Crystal Palace e Brentford farebbero a gara per accaparrarsi il giocatore che tanto bene ha già fatto in Inghilterra con le maglie di Arsenal e Chelsea. L’ultima indiscrezione, e questa è la novità assoluta, parla degli stessi Blues come possibile destinazione del campione del mondo a Russia 2018.

Per Giroud si tratterebbe di un clamoroso ritorno nella squadra che, proprio grazie ai suoi gol, trionfò in Europa League nel 2018-19 agli ordini di Maurizio Sarri. Nell’iper milionario mercato dei londinesi, che hanno speso cifre inimmaginabili da 6 mesi a questa parte, forse potrebbe esserci anche spazio per il romantico ritorno di uno degli attaccanti più d’esperienza disponibili sulla piazza.