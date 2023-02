L’ex Juve per Pioli: lo scambio fa infuriare l’Inter

Il calciomercato del Milan può infiammarsi con uno sgarbo ai nerazzurri: pronto lo scambio per l’ex juventino

La stagione del Milan, tra alti e bassi, sta vedendo una risalita da parte della squadra di Pioli.

Il ‘Diavolo’, stasera in campo contro l’Atalanta, vuole chiudere al meglio un’annata complicata per poi dedicarsi all’ormai annunciata rivoluzione estiva. A partire da giugno, con la riapertura ufficiale del calciomercato, Maldini ha già in mente le operazioni che tra entrate ed uscite daranno un nuovo volto alla squadra rossonera. Da valutare il nodo più spinoso, legato al futuro di Rafael Leao. Il rinnovo non è arrivato, forse l’accordo non arriverà mai e non è escluso che il portoghese lasci Milanello, vista la scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2024. Al di là dell’attacco, però, molto verrà fatto anche in mediana. Pioli e Maldini sanno benissimo che il Milan non potrà affrontare una nuova stagione con soli due titolarissimi come Tonali e Bennacer che, per distacco, non hanno rivali in quella zona del campo. I fari saranno puntati verso le occasioni più ghiotte con una in particolare che andrà a stuzzicare a distanza anche l’Inter.

Il pupillo di Allegri per il Milan: ecco lo scambio

Si tratta del tedesco Emre Can, attualmente in forza al Borussia Dortmund e con un passato di due anni vissuto a Torino, con la maglia della Juventus.

In vista dell’estate, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, Maldini avrebbe in mente uno scambio per superare l’Inter nella corsa al mediano 29enne. Ed il nome giusto per far sì che i gialloneri lascino partire Emre Can può essere quello di Ante Rebic. Il croato non sta dando garanzie dal punto di vista prestazionale e, in scadenza nel 2025, non è più una priorità del Milan. Le valutazioni di Rebic ed Emre Can sono praticamente identiche, circa 15 milioni di euro. E Maldini tenterà lo scambio alla pari per lasciar partire un esubero e rinfoltire allo stesso tempo il centrocampo.