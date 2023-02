L’Arsenal prepara il colpo, la Juve ne approfitta: Allegri può sorridere

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante manchino circa tre mesi al termine della stagione.

Una delle squadre che intende rinforzare la propria rosa è l’Arsenal, che vuole rendere ancora più competitiva la squadra a disposizione di mister Arteta. Il reparto dove i gunners intendono intervenire è la difesa, soprattutto per quanto riguarda le corsie laterali. A tal proposito, l’obiettivo principale sembra essere già stato individuato dalla dirigenza inglese.

L’Arsenal piomba su Fresneda: occasione per la Juventus

Come detto, l’Arsenal sembra già programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore che gli inglesi stanno monitorando è Ivan Fresneda, terzino destro spagnolo classe 2004 del Real Valladolid. Il calciatore, nonostante la giovane età, ha già disputato dodici presenze tra Liga e Coppa del Re, dimostrandosi all’altezza della situazione. Le buone prestazioni fornite hanno portato l’Arsenal ad osservarlo attentamente, tanto che in estate potrebbero intavolare una trattativa con gli spagnoli per portarlo a Londra. Qualora i gunners riuscissero a portare in rosa lo spagnolo, potrebbero dare il via libera per la cessione dell’ex Bologna Tomiyasu, che interessa e non poco alla Juventus. La vecchia signora, infatti, lo segue già da quando era in Serie A, ed ora potrebbe presentare un’offerta per regalarlo a Massimiliano Allegri. Il giapponese, però, è uno dei punti fermi di Arteta, e servirà una buona offerta per convincere il club a lasciarlo partire. Nonostante una seconda parte di stagione ancora da disputare, il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo.