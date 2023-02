La Juve cambia i piani: Kaio Jorge per il gioiello

La Juventus proverà a mettere a segno un grande colpo durante il calciomercato estivo: decisivo Kajo Jorge

La stagione bianconera ha vissuto parecchi momenti negativi, tra pochi alti e tanti bassi. Se in campo adesso la squadra di Allegri sembra essersi decisamente ripresa, conquistando l’accesso agli ottavi di Europa League, fuori dal rettangolo verde la tensione resta alta.

Perchè i 15 punti di penalizzazione che hanno di fatto compromesso la classifica della ‘Vecchia Signora’ potrebbero essere solo i lprimo passo: resta da sciogliere il nodo legato alle manovre stipendi e al presunto falso in bilancio. Ma i pensieri in casa Juventus viaggiano veloci verso la prossima stagione ed un calciomercato estivo che può riservare non poche sorprese alla rosa allenata dal tecnico livornese. A partire dal futuro di Kaio Jorge. Il brasiliano è approdato a Torino tra grandi aspettative, purtroppo disattese dall’ultimo lungo infortunio che ne ha compromesso la crescita agli ordini di Allegri. Si è parlato a lungo di un possibile addio lo scorso gennaio ma alla fine l’attaccante classe 2002 è rimasto in bianconero. Per giugno, però, la possibilità che alla fine parta lasciando la Serie A è decisamente concreta. Il 21enne sta recuperando piano piano la condizione fisica in vista di un trasferimento estivo che pare quindi sempre più probabile. L’ex Santos sarebbe infatti l’ultima idea della Juventus per arrivare ad uno dei giovani più ricercati e ambiti nel panorama europeo.

Gioiello dal Brasile: scambio in vista

Perchè ‘Madama’ ha messo gli occhi su Vitor Roque, 17enne attaccante dell’Athletico Paranaense che sta segnando a raffica in Brasile, tra grandi giocate ed un futuro assicurato nell’elite del calcio mondiale.

A lui stanno pensando Barcellona e Manchester City, da tempo, ed in netto vantaggio sulla concorrenza per giugno. Ma la Juventus potrebbe seriamente provarci inserendo nella possibile offerta proprio Kaio Jorge che sembra aver esaurito i suoi giorni in quel di Torino. Un’operazione comunque estremamente complicata vista la folta concorrenza e le incertezze della Juventus sul suo futuro.