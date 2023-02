Bremer via dalla Juventus: scambio clamoroso

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra iniziare a prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Tra le società più attive nel programmare il futuro troviamo l’Atletico Madrid che, nonostante il futuro incerto di mister Simeone, sembra intenzionato a muoversi in anticipo per rinforzare la propria rosa. Il reparto che i colchoneros intendono rinforzare è la difesa, che necessità di ritocchi importanti. A tal proposito, la dirigenza spagnola sembra aver già individuato il profilo giusto.

L’Atletico piomba su Bremer: proposta di scambio alla Juventus

Come detto, l’Atletico Madrid sembra già molto attivo nella programmazione del calciomercato estivo.

Stando a quanto riporta il portale diariogol.com, infatti, gli spagnoli avrebbero messo nel proprio mirino Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus. La dirigenza spagnola sembrerebbe pronta ad offrire il cartellino di Rodrigo de Paul, sempre piaciuto alla vecchia signora. Questa soluzione, però, nonostante l’interesse per il campione del mondo, non trova il gradimento dei bianconeri, che vorrebbero monetizzare visto il grande investimento fatto la scorsa stagione. La Juventus, infatti, chiede circa 50 milioni di euro per privarsi dell’ex Torino, cifra che l’Atletico non sembra disposto a sborsare. Chi potrebbe mettere sul piatto l’offerta giusta, invece, è il Leicester, che sta monitorando il brasiliano con molta attenzione. La dirigenza bianconera sa che per i club di Premier non sarebbe difficile mettere sul piatto l’offerta giusta, e per questo motivo intende aspettare. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus in attesa dell’offerta giusta per dare il via libera alla cessione di Bremer dopo un solo anno dal suo arrivo.