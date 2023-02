Accordo trovato: così arriva il sì di De Zerbi

Roberto De Zerbi sta facendo le fortune del Brighton in Premier League: già deciso il futuro del manager italiano, la svolta

Il club inglese, dopo l’addio di Potter passato al Chelsea, ha deciso di puntare sull’allenatore italiano, Roberto De Zerbi, che si è liberato dallo Shakthar dopo la guerra scoppiata in Ucraina. Ora in Premier League il suo calcio è studiato da tutti gli addetti ai lavori: la compagine inglese vuole rientrare nella corsa alla prossima Champions League.

Tanti top club italiani avevano pensato a Roberto De Zerbi, ma ora potrebbe esserci già la conferma ufficioso per quanto riguarda il suo futuro. Come svelato dal portale Football Insider, lo scout dei Wolves, John Tweedy si unirà al Brighton con un ruolo prettamente incentrato sui giocatori d’attacco. In passato ha lavorato al Sunderland per ben 15 anni, ed è stato anche uno scout per il Manchester United. Il Brighton sta cambiando pelle dopo che sette membri dello staff si sono dimessi per passare al Chelsea alla fine dello scorso anno: con Potter sono andati via l’assistente Billy Reid, gli allenatori Bjorn Hamberg e Bruno Saltor, l’allenatore dei portieri Ben Roberts, il reclutatore di giocatori Kyle Macaulay e il capo dei trasferimenti Paul Winstanley.

Brighton, De Zerbi vuole ambire ai primi posti

Al momento la compagine inglese si trova al settimo posto a tre punti dal Fulham, che ha giocato due partite in più.

Un livello assoluto quando è arrivato Roberto De Zerbi che è subentrato a Potter: l’allenatore italiano ha collezionato vittorie incredibili, come le due contro il Liverpool. Il suo gioco è davvero entusiasmante con tanti calciatori che si sono messi in luce sotto la sua gestione. Il Brighton vuole pensare in grande e così lo stesso De Zerbi potrebbe restare in Premier League: i top club italiani devono aspettare per il suo ritorno in patria.