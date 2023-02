Duello tra Milan e Juventus per una stella della Serie A

Milan e Juventus si stanno dando battaglia a suon di milioni per un giocatore che rappresenta una vera e propria eccellenza in Serie A

Milan e Juventus sono alle prese con un duello senza esclusione di colpi. Alla fatidica sessione di mercato estiva mancano ancora un bel po’ di mesi. Ma questo non sembra aver affatto scoraggiato le due squadre a portarsi avanti col lavoro.

Anzi, è proprio in un periodo come questo che ha più senso proseguire con le trattative. Chiaramente ufficializzarle non è possibile, ma quantomeno si può sondare il terreno in completa libertà. Per quanto possibile ovviamente.

Ormai è risaputo che le defezioni principali per entrambe le squadre siano perlopiù a centrocampo. Soprattutto i bianconeri, per via della partenza di Rabiot che sembra ormai imminente.

Dunque è lecito che entrambi i club stiano sondando il terreno. Non è un periodo economicamente florido per nessuno, tra penalizzazioni e situazioni finanziarie pregresse non così esaltanti.

Ragion per cui i campionati esteri potrebbero non essere così tanto appetibili. Alle volte fare la spesa nel proprio campionato si può rivelare la scelta corretta. In questo caso più che mai, visti i nomi di grande caratura che sono emersi.

Il nome che le due squadre stanno provando ad accaparrarsi è Lewis Ferguson, centrocampista di 23 anni del Bologna. Grazie all’encomiabile lavoro di Thiago Motta si è inserito molto bene negli schemi felsinei, attirando così l’attenzione di tante altre squadre.

Il suo club proprietario ovviamente è consapevole del fatto che prima o poi il giocatore dovrà fare le valigie. Così monetizzare è una priorità. Allo stesso tempo però i due club hanno tutto l’interesse di risparmiare.

Ma quanto chiede esattamente il Bologna per portarselo via? La cifra è piuttosto sorprendente: ecco il motivo.

Milan e Juventus su Ferguson: affare da 9 milioni

Il sito spagnolo Fichajes ha evidenziato come Milan e Juventus si stiano dando battaglia per il cartellino di Ferguson.

Il talentuoso centrocampista di proprietà del Bologna è ricercato fortemente da tante squadre. Queste due in particolare sembrano però fortemente interessate a lui. A quanto pare i bolognesi chiedono una cifra che parte da 9 milioni.

Una cifra che a leggerla così è effettivamente abbordabile. Bisogna comunque capire se sarà realmente questa. Col passare del tempo il suo valore potrebbe crescere sempre di più. Il che farebbe inevitabilmente lievitare il prezzo per la sua cessione.

Il giocatore ha comunque qualità da vendere, e qualsiasi investimento potrebbe realmente valerne la pena.